Siyasi cinayetlere izin vermeyiz

(CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi suikast iddiaları)
Her şeyden önce bu zat eğer
bu konularda samimiyse, dürüstse, gerçi bunun
kitabında dürüstlük diye bir şey yok, yargıya
müracaat eder. Delillerini yargıya sunar. Bu siyasi
cinayetlerle ilgili böyle bir şey varsa yargı da
üzerine üzerine gider. Ama bu zat bugüne kadar
hep akşam yalan, sabah yalan. Hayatı böyle geçmiş.
Yanına da şimdi birilerini daha toplamış.
Onlar da aynı şekilde yalan terörü estiriyorlar.
Ve bu yalan terörüyle de acaba biz iktidarı nasıl
zaafa düşürürüz, gayreti içindeler. Tabii yalancının
mumu yatsıya kadar yanıyor. Tutmaz. Ve şu
anda da tabii bizler de yargıya özellikle müracaat
ederek, sorgulanmasını istedik. "Kimse çıksın
ortaya" dedik. Ona göre de bu kim olursa olsun
böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, bunun
ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak
fırsat vermeyiz. Ama bu tür iftira atanlara da
meydanı boş bırakmayız.