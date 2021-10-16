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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Siyasi cinayetlere izin vermeyiz

Siyasi cinayetlere izin vermeyiz
(CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi suikast iddiaları) Her şeyden önce bu zat eğer bu konularda samimiyse, dürüstse, gerçi bunun kitabında dürüstlük diye bir şey yok, yargıya müracaat eder. Delillerini yargıya sunar. Bu siyasi cinayetlerle ilgili böyle bir şey varsa yargı da üzerine üzerine gider. Ama bu zat bugüne kadar hep akşam yalan, sabah yalan. Hayatı böyle geçmiş. Yanına da şimdi birilerini daha toplamış. Onlar da aynı şekilde yalan terörü estiriyorlar. Ve bu yalan terörüyle de acaba biz iktidarı nasıl zaafa düşürürüz, gayreti içindeler. Tabii yalancının mumu yatsıya kadar yanıyor. Tutmaz. Ve şu anda da tabii bizler de yargıya özellikle müracaat ederek, sorgulanmasını istedik. "Kimse çıksın ortaya" dedik. Ona göre de bu kim olursa olsun böyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, bunun ülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarak fırsat vermeyiz. Ama bu tür iftira atanlara da meydanı boş bırakmayız.

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Siyasi cinayetlere izin vermeyiz
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