Siyasi cinayetlere izin vermeyiz

Her şeyden önce bu zat eğerbu konularda samimiyse, dürüstse, gerçi bununkitabında dürüstlük diye bir şey yok, yargıyamüracaat eder. Delillerini yargıya sunar. Bu siyasicinayetlerle ilgili böyle bir şey varsa yargı daüzerine üzerine gider. Ama bu zat bugüne kadarhep akşam yalan, sabah yalan. Hayatı böyle geçmiş.Yanına da şimdi birilerini daha toplamış.Onlar da aynı şekilde yalan terörü estiriyorlar.Ve bu yalan terörüyle de acaba biz iktidarı nasılzaafa düşürürüz, gayreti içindeler. Tabii yalancınınmumu yatsıya kadar yanıyor. Tutmaz. Ve şuanda da tabii bizler de yargıya özellikle müracaatederek, sorgulanmasını istedik. "Kimse çıksınortaya" dedik. Ona göre de bu kim olursa olsunböyle bir siyasi cinayetin işlenmesine, bununülkemizde yer etmesine asla bizler iktidar olarakfırsat vermeyiz. Ama bu tür iftira atanlara dameydanı boş bırakmayız.