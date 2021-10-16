Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi! Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den İstanbul dahil 44 kent için sağanak uyarısı
Giriş Tarihi: 16.10.2021 18:05 Son Güncelleme: 16.10.2021 18:46

Son dakika haberi! Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den İstanbul dahil 44 kent için sağanak uyarısı

Son dakika haberi! Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den İstanbul dahil 44 kent için sağanak uyarısı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre; İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu 44 ilde sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Peki pazar günü hangi illerde sağanak bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanan hava durumu tahmin raporuna göre; pazar günü aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 44 kentte sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istedi. Peki yarın hangi illerde sağanak bekleniyor. İşte son dakiak hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA: HANGİ İLLERDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanak yağış beklenen iller şu şekilde:

Ardahan, Artvin, Rize, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Samsun, Amasya, Çorum, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana, Sinop, Yozgat, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Ankara, Bolu, Zonguldak, Düzce, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Kocaeli, Yalova, Bursa, Kütahya, Uşak, İzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde kuvvetli yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

AYDIN °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi! Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den İstanbul dahil 44 kent için sağanak uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA