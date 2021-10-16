Son dakika haberi! Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den İstanbul dahil 44 kent için sağanak uyarısı

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanan hava durumu tahmin raporuna göre; pazar günü aralarında İstanbul ve Ankara'nın da olduğu 44 kentte sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istedi. Peki yarın hangi illerde sağanak bekleniyor. İşte son dakiak hava durumu haberinin detayları...
SON DAKİKA: HANGİ İLLERDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Sağanak yağış beklenen iller şu şekilde:
Ardahan, Artvin, Rize, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Samsun, Amasya, Çorum, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana, Sinop, Yozgat, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Karabük, Ankara, Bolu, Zonguldak, Düzce, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Kocaeli, Yalova, Bursa, Kütahya, Uşak, İzmir, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde kuvvetli yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu