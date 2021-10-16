Türkiye’nin ilk çoklu bombaatarı!

Çoklu bombaatar TG40-BA, TG Savunma tarafından geliştirildi ve kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı. 40 milimetre Tamburalı Bombaatar ile 40x46 milimetre düşük hızlı ve 40x51 milimetre orta hızlı mühimmatlar kullanılabiliyor. Bombaatar, ayarlanabilir kızaklı optik nişangahıyla çatışma bölgesinde 800 metreye kadar etkili atış yapabiliyor.