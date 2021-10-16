Tuzla Belediye Başkanı hem meclisi hem sosyal medyayı salladı! İBB uyku moduna geçti

Tuzla Belediye Meclisi'nin Ekim Ayı Toplantıları'nın 3'üncü bileşimi 2022 Yılı Performans ve Bütçe görüşmelerinde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yerel seçimleri öncesi Tuzla'da vatandaşlara vermiş olduğu hiçbir sözü yerine getirmediğini ifade ederek sürekli bahaneler üretmesine sert eleştirilerde bulundu.

'BU MİLLETİ KENDİ GAYRETİ VE ÇABASI İLE KURTARDI'

İBB Başkanı İmamoğlu'nun seçildiği günden itibaren İBB'yi uyku modu'na aldığını ifade etti. Başkan Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İBB Başkanlığı dönemde hükümet tarafından paralarının kesildiğini ancak hizmet yapmayı bırakmadığını hatırlatarak "Dünyada ve yerel yönetimlerde en şaşırılacak cümle 'Enkaz devraldım' cümlesidir. Hikaye yapmayın lütfen. Bu vatandaşı ya kandırdınız ya da bildiğiniz bir şey vardı. Niye bahane ediyorsunuz. Erdoğan, İBB Başkanlığı'nı 3 yıl yaptı. 3 yılda merkezi yönetim kaç defa parasını vermedi. Hükümetten E-5 hattını istedi vermedi, parasını istedi yine vermediler. Ama Erdoğan, bu milleti çöpten, çukurdan, çamurdan kendi gayreti ve çabası ile kurtardı. Bunları yaptı ki bu millet ülkenin başına getirdi. Bu iş kolay değil. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Üç yılda yaptı bunları" dedi.

İBB'nin Tuzla'da AK Parti döneminde başlatılan projelerin bile 28 ay geçmesine rağmen hiç birinin tamamlandığını örnekler vererek açıklayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı şunları söyledi:

*Tuzla'da yan yollar bitmedi

*Köprüler bitmedi

*Ulaşım sorunları çözülmedi.

*İBB uyku modunda devam ediyor. Hatta bir yasa vardı, Campbell Yasası; 'Ne kadar az iş yaparsanız işleriniz o kadar yolunda gider.' Mevcut İBB bu yasayı uyguluyor sanırım. Ne kadar az iş yaparsanız işler o kadar yolunda gidiyor. 'Her şey çok müthiş' diyor ama 13 bin kişiyi işten atıp, 45 bin kişiyi işe alıyorsunuz. Bir çalışanı dahi işten çıkarmayacağım diye söz veriyorsunuz. Bu hangi nesnel akla uyar bilmiyorum. Bunları hatırlatıp seçimden önce böyle demiştiniz deyince de İBB hemen uyku modundan, sessiz moda geçiyor.

'METRO 2022'DE AÇILACAKTI'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İBB Başkanını seçim döneminde Tuzla'ya metronun 2022'de açılacağının sözünü verdiğini hatırlatan Yazıcı, "2022 performans raporundan söylüyorum, törenler yapıldı. TBM Cihazları açıldı. 580 Milyon Dolar kredi alındı. Bütün bunlarla beraber, duyurular yapıldı. Ancak İBB performans ve bütçe kitapçığına baktığımızda farklı farklı tarihler görmeye başladı. 2024 yılına kadar Tavşantepe'ye kadar bir hat yapılacak. 2024-2029 yılında Tuzla Hattı'nın bitirileceği söyleniyor. Bu kitapçıkta var" diye konuştu.

"28 AY GEÇTİ YAN YOL HALA AÇILMADI"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

*Tuzla'daki yan yolları biz seçimlere yetiştirmeye çalışıyorduk. Hala yüzde 70'lerde. 28 ay geçmiş hala açılmamış. 280 bin Tuzlalı 1-2 saat oralarda zaman kaybediyor.

*Tuzla'da birinci problem ulaşımdır. Bu da İBB'nin meseledir. Ulaşım meselesinde, metroyu da yan yolları da, İDO'yu da gündeme getireceğiz. İETT seferlerini de hep birlikte gündeme getireceğiz. İBB, Tuzla'daki İETT hatlarından bir tanesi artırdı mı? Yoksa azalttı mı? Yeni bir hat konuldu mu?" dedi.

*Tuzla'da katı atık yakma sistemi, 2017 itibariyle başlanmıştı. 2019'a yetiştirilmeye çalışılan projelerden bir tanesiydi. Ama ben bakıyorum yok. İBB Başkanı, 'Biz bu kokuyu gidereceğiz' demişti. Zaten yıllara bağlı olarak azalmıştı. Bir Meclis Üyesi arkadaşımız, sosyal medya üzerinden 'Tuzla'da koku bitti' dedi. Ne yaptınız da bitti? Tuzla'da koku ile alakalı ne yaptınız? AK Parti döneminde başlayan katı atık yakma sistemi bitmek üzere diye faaliyet kitapçığında gördüm. O bile bitmedi" dedi.