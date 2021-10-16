Vicdanlar sızladı! Hasta köpeklere taşlı saldırı

Olay Kayapınar İlçesi Huzurevleri Mahallesi'nde yer alan Patili Yaşam Derneği'ne ait köpek yuvalarında meydana geldi. Derneğin bakıma muhtaç hayvanlar için yaptığı kafesten yuvalarda kalan 30'a yakın köpek ve kedi, çocukların taşlı saldırısına uğradı. Çocuklar taş atmakla da yetinmedi, sokak hayvanları için bırakılan mama ve su kaplarını da yerle bir etti.

Atılan taşlar nedeniyle yaralanan ve paniğe kapılan köpekler kafesten çıkabilmek için toprağı kazmaya başladı. Bu esnada derneğin sahiplendiği en yaşlı köpek olan "Dede" de diğer köpekler gibi toprağı kazıp kafesin altından kaçmak istedi ancak başarılı olamayınca kafesin altında sıkıştı. Atılan taşların hedefi haline gelen Dede, şans eseri yara almadı. Dernek yetkililerinin durumu fark ederek müdahale etmesiyle taşlı saldırganlar da olay yerinden uzaklaştı.

PUSUDA BEKLİYORLARMIŞ

Saldırıya uğrayan köpeklerin hayati tehlikesi olmadığını belirten Patili Yaşam Derneği Sosyal Medya Sorumlusu Zeynep Hazal Sancar Gül "Dernekte görevli iki arkadaşımız, kısa süreli işleri olması nedeniyle köpekleri kafese yerleştirip çıkmışlardı. Çocuklar da pusuda bekliyormuş ki arkadaşlar uzaklaşır uzaklaşmaz saldırmaya başlamışlar. Dernekte görevli Sedriye Hanım, yuvaları kontrol etmek için kamera görüntülerini izlemiş. Durumu fark edince bize haber verdi. O esnada da köpeklerimiz korkuya kapıldıkları için kafeslerinden çıkmaya çalışıyorlar.

POFUDUK KAÇTI DEDE MAHSUR KALDI

Sancar Gül: Pofuduk köpeğimiz çıkabiliyor fakat Dede'miz sıkışıyor. Dernekten görevli arkadaşımız yetişene kadar Dede o şekilde mahsur kalıyor. Bu köpekler bakıma muhtaç olduğu için burada, kimseye zararları yok. Dede'yi ilk bulduğumuzda bir gözü ve testisleri tümor kaplanmıştı. Onu ömrünün sonuna kadar huzurlu mutlu güvende yaşatmaya söz verdik ama bu saldırılara engel olamıyoruz. Taş, pet şişeler, çöpler, tehlikeli maddeler ne varsa hep bu canlara atılıyor. Suç duyurusunda bulunduk ama iki gündür sinirden üzüntüden ne yapacağımızı şaşırdık.