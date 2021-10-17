Almanya’daki Türkler ortak zenginliğimiz

Almanya
'da başbakanlık görevi sona eren Angela Merkel
dün veda ziyaretleri kapsamında İstanbul
'da Başkan Erdoğan'ın konuğu oldu. Tarabya
'daki Huber Köşkü'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından balkona çıkan Erdoğan ve Merkel, burada bir süre sohbet etti. Erdoğan ve Merkel daha sonra yemekte bir araya geldi. Ortak basın toplantısında Erdoğan şunları söyledi:
İkili ilişkilerimizde zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasak da bunları aşmayı ve işbirliğimizi çok daha ileriye taşımayı başardık. Sayın Merkel ile ikili diyaloğumuz bölgesel konuların çözüme kavuşturulmasında da rol oynadı. 26 Eylül'de Almanya'da gerçekleştirilen seçim sonuçlarının Alman halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman çözüm odaklı bir lider olan Sayın Merkel ile yürüttüğümüz başarılı çalışmaların aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Türkiye
olarak tam üyelik yolunda önümüze çıkan onca zorluğa rağmen Merkel'in çalışmalarını her zaman hatırlayacağız. Türkiye-AB ilişkilerinin ilerlemesine ilişkin görüşlerimizi teyit ettik. Doğu Akdeniz, Afganistan, Libya ve Suriye
'deki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Almanya'daki Türk toplumu, ilişkilerimizin en önemli sosyal yönünü oluşturuyor, ortak zenginliğimizi teşkil ediyor. Irkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığı ne yazık ki Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunları olmaya devam ediyor. Bu sorunların çözümünde Merkel'in halefinin de aynı gayret içinde olacağına inanıyorum. Etkin tedbirler alınması büyük önem taşıyor. Sayın Şansölye'nin bundan sonra da Türk-Alman dostluğuna katkı sağlayacağına eminim. Almanya'da ciddi manada bir Türk potansiyeli var. Bizler de onlar orada mutlu oldukça, Türkiye- Almanya arasında mutluluğu yaşamak istiyoruz. 50 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz.
'AB TÜRKİYE'YE DESTEK VERMELİ'
Angela Merkel: Son yıllarda gerçekten Türkiye ile çok iyi ilişkiler için çabaladık. Uğur Şahin ile Özlem Türeci önemli örneklerden. Bu iyi ilişkileri sürdürmek için karşımızda çok fazla görev var. Almanya'da yaşamakta olan 4 milyona yakın Türkiye kökenli insan var. Almanya'da ırkçı, yabancı düşmanı olayları takip ettik ve bunlara her zaman karşı çıktık. Suriyeli mülteci ve göçmenler konusunda Türkiye çok önemli çalışmalara imza attı. İdlib'deki durum da halen gergin. Türkiye'de orman yangınları oldu, Almanya'da sel felaketleri yaşandı. Bu olaylar iklimin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri de ele aldık. Halen burada aşılması gereken bazı sorunlar var. Ancak bunların görüşülerek aşılacağını düşünüyorum. İşbirliği için görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğumuzu sürdürdüğümüz için çok teşekkür etmek istiyorum. Yasadışı göç konusu çok önemli bir konu. AB'nin Türkiye'yi bu konuda desteklemesi bir gereklilik. Çok olumlu projeler gerçekleştirildi. AB'nin mülteci komiseri Türkiye'ye gelmişti ve parlamentoda yeni bir dilim kararlaştırıldı. Suriyeli mülteciler konusunda Yunanistan'a yasadışı yollarla gidenler konusunda bir çözüme kavuşamadık. Süreç tam henüz işlemiyor. Almanya ve Türkiye bunu tek başına çözemeyecek, 21 üyesiyle birlikte AB'nin bunu ele alması gerekecek.