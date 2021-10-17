‘Angola’ya ziyaret ilişkilerde dönüm noktası olacak’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 ülkeli Afrika
turu bugün Angola
'yla başlıyor. Angola'nın başkenti Luanda'daki Türkiye
'nin Büyükelçisi Alp Ay "Cumhurbaşkanımızın ziyareti, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun temmuz ayında Türkiye'yi ziyaretinin ardından büyük ivme kazanan ikili ilişkiler açısından bir dönüm noktasını teşkil edecek. Halihazırda azımsanmayacak sayıda önemli şirketimiz Angola makamlarıyla çeşitli alanlardaki yatırım projeleri için yakın temasta. Önümüzdeki dönemde savunma alanındaki ilişkilerimizin daha da gelişmesi ve ülkemizin savunma sanayisindeki yükselen performansının Angola'da da yankı bulması şaşırtıcı olmamalı. İlişkilerimizin eğitimden güvenliğe, sağlıktan tarıma ve ulaştırmaya tüm alanlarda güçlendirilmesinin ortak hedefimiz olduğunu vurgulamak istiyorum. Somut adımlar atılacak. Angola'ya ihraç ettiğimiz ve Angola'dan ithal ettiğimiz birçok ürün var" dedi.
TÜRKİYE SÖMÜRMEK YERİNE 'GELİN BİRLİKTE KAZANALIM' DİYOR
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları" programı kapsamında Türkiye'de eğitimini sürdüren Angolalı öğrenciler, Başkan Erdoğan'ın ülkelerine yapacağı ziyaretin heyecanını taşıyor.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğrencileri Augusto Umba ve Maura Sebastiau:
Afrika yıllarca sömürüldü. Türkiye ise 'Gelin hep beraber kazanalım' diyor. Erdoğan'ın ülkemizi ziyareti iki taraf için de büyük bir fırsat.
'GELECEK KUŞAKLARA MİRAS'
Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde eğitim alan Angolalı Augusto Umbo, ülkesinin medyası için makale yazdı: Erdoğan'ın Angola ziyareti gelecek kuşaklar için bir milat olacak.