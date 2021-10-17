Aşiretlerden birlik ve beraberlik çağrısı

Kadim Aşiretler Federasyonu (KAF) öncülüğünde Van
'da düzenlenen çalıştayda bir araya gelen Doğu Anadolu
ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinden yaklaşık 400 kanaat önderi ile aşiret temsilcisi, aşiretlerin sosyolojik yapısı ve toplumdaki önemini tartıştı. 15 Temmuz Şehitler Parkı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Aşiretler Çalıştayı"na aşiret temsilcileri, yazar ve akademisyenler katıldı.
Çalıştayta konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Bu coğrafyada ecdadımızın el ele verdiğinde neler başardığını iyi biliyoruz. Aşiretlerimizin bölgemizdeki kültür taşıyıcılarını da biliyoruz. Ancak gelişen dünyayı da algılamamız gerekiyor. Z kuşağı ile aşireti nereye oturtacağımızı tartışmalıyız. 'Özgür birey, demokratik toplum' diyerek aşireti oy deposu görüp Ankara'da pazarlayanları da unutmamalıyız. Devletin içine sızmış FETÖ'nün bu bölgede yaptığı zulümleri unutmayalım. Tarih boyunca bu coğrafyada yaşayanlar kardeş olmuştur. Bundan sonra da kardeş olacaktır" dedi.
'GENÇLERİMİZ DAĞDA ÖLÜYOR'
Ağrı
Belediye Başkanı Savcı Sayan
ise, "Bölgemizin yıllardır içinde bulunduğu terör belasından nasıl kurtulacağız? Kimsenin bir formülü var mı? Eğer aşiretler ayaklanmış olsaydı, 'kan ve gözyaşı istemiyoruz' deseydi, PKK'ya isyan etseydi 40 yıldır bu kan ve gözyaşı devam edebilir miydi? Yok. Biz aşiret temsilcileri olarak birleşmeliyiz. Bu birliktelik olursa zulüm nerden gelirse kabul edilemez. İnsanlarımızı kırdılar. Gençlerimiz dağda ne yapıyor? Kürt gençleri neden vali, hakim, belediye başkanı olamıyor da dağda elinde silahla orda burada ölüyor" diye konuştu.
'BAŞLIK PARASINI KALDIRACAĞIZ'
Kadim Aşiretler Federasyonu Başkanı Rasim Aslan da, "Yaşadığımız coğrafya tarih boyunca çok acı olaylara sahne oldu. Bizler bu acılar tekrar yaşanmasın diye bir araya geldik. Bu itibarla kan davaları olmasın ve insanlar ölmesin istiyoruz. Kadınlar ve çocuklar korunsun istiyoruz. Her türlü bireysel ve toplumsal şiddet tamamen ortadan kalksın diye hep birlikte çabalayacağız. Hangi isimle olursa olsun başlık parasını tamamen kaldıracağız. Çocuk ve yaşlı evliliklere hep birlikte karşı durmalıyız. Zorla evlendirme ve berdel gibi oldukça çağdışı insan haklarına aykırı olgulara izin verilmemeli. Düğünlerin masrafları mümkün olduğunca en aza indirilmeli. Aşiretler devletimizin en zor günlerinde her zaman canı ve malıyla en ön safhada olmuşlardır" ifadelerini kullandı.