Bakan Soylu: FETÖ’ye operasyon yapıyoruz sesi İYİ Parti’den, PKK’ya operasyon yapıyoruz sesi HDP’den geldi

"YASİN BÖRÜ'NÜN, NECMETTİN ÖĞRETMENİN ANNESİ BABASI DURURKEN DEMİRTAŞ'IN EŞİNE ÜZÜLMEYİZ"

HDP'yi nereye sıkıştıracaklarını şaşırdıklarını aktaran Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

''Bunların bir sıkıntıları var. Sıkıntılar belli HDP'yi nereye sıkıştıracaklarını şaşırmışlar yer bulamıyorlar. Atsalar atılmaz satsalar satılmaz. Ne yardan ne de serden geçemiyorlar. Meşrudur diyorlar millet kabul etmiyor. İmralı adrestir diyorlar millet kabul etmiyor. Demirtaş'ın eşini 6-8 Ekimde ekranlara çıkarıp acımanızı istiyorlar olmuyor. Kusura bakmasınlar Yasin Börü'nün annesi ve babası dururken Necmettin öğretmenin annesi ve babası dururken bizim o türküleri çağıran bizim güzel kızımızın annesi ve babası dururken Demirtaş'ın eşine üzülemeyiz. Bir evladımızın saçının telini bile hesabını sormadan ne PKK'yı ne de onun sözcülüğünü yapanların yakasını bırakamayız. Biz Aybüke'nin türkülerini unutamayız. Bu kadar açık ve net. Herkesin adresi belli. FETÖ'ye operasyon yapıyoruz sesi İYİ Parti'den geliyor. PKK'ya operasyon yapıyoruz sesi HDP'den geliyor. Polisimiz DHKP-C'ye operasyon yaptı sesi CHP'den geldi. Tweet atıp demişler ki doğru söyleyenleri değil hırsızları yakalayacaksın 3 bin 600'ü alacaksın. Maşallah yılların terör örgütü kiralık katil suikast örgütü savcı Selim Kiraz'ı şehit eden terör örgütü doğru söyleyenler olmuş onlar doğru söylerlermiş biz yanlış olmuşuz. Ne güzel siyaset bir de üstüne güya rüşvet teklif etmiş ancak DHKP-C'yi rahat bırakırsan 3 bin 600'ü alacaksın demiş yani diyor ki biz sana 3 bin 600'ü vaat ediyoruz sen onu al bizim adamlarımıza dokunma buna yapılacak tek yorum vardır bu yüzsüzlüktür ve Türkiye ve Türk Polis Teşkilatına hakarettir."

PKK'NIN SİYASİ KOLU HDP MEŞRUDUR DİYEN HANIMEFENDİYE SORUN BAKALIM İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NEDEN 8 AY SÜRDÜ"

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini bırakıp parlamenter sisteme döneceklerini dillerine doladıklarını anlatan Bakan soylu, şu ifadeleri kullandı:

''Bunların parlamenter sistemden tek rahatsızlığı şudur Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde karar da söz de milletindir vesayetin değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde talimatı millet verir batı vermez. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde millet ne talimat verirse hükümet onu yapar. Hükümet sistemi milletin sistemidir. 95 yıldır parlamenter sistem ile yönetildik Allah aşkına söyleyin darbelerden başka ne kerametini gördük. Koalisyonları mı bitirdi hayır, terörü mü bitirdi hayır, darbeleri mi engelledi hayır neyi çözdü Başbakan olacağım diye hanımefendiye bir sorun bakalım İçişleri Bakanlığı neden 8 ay sürdü? PKK'nın siyasi kolu HDP meşrudur diyen hanımefendiye sorun bakalım İçişleri Bakanlığı neden 8 ay sürdü? Madem parlamenter sistem sağlıklıydı, iyiydi ve hoştu neden Türkiye ortalama hükümet süresi ortalama 1 buçuk yıldı hangi meselemizi çözebiliriz hangi meselemizi ortaya koyabiliriz mecliste hükümet matematiklerinin yapıldığı hükümet oyunlarının kurulduğu herkesin birbirine çelme taktığı hükümet senaryolarının oluştuğu taraftar pazarlıklarının sürdüğü bir anlayışta siyaset kendi derdinde mi olur milletin derdinde mi olur Parlamenter sistem kendi derdinde bir sistemdir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi milletin derdindedir. Çünkü 5 yıl sonra milletin önüne gidecek eğer hizmetkar olmuşsa hizmet edebilmişse boş laflar üretmemiş hizmet üretmişse ülkesini kalkındırmışsa boyun eğmemiş boyunu dik bir şekilde dünyaya benim milletim demişse milletin huzuruna gider.''

"40 YILLIK PKK TERÖR ÖRÜTÜNÜN BİLETİNİ KESTİK"

Dünyayı sarsan virüs salgını dahil hiçbir afetin altında kalmadıklarını ifade eden Bakan Soylu, ''40 yıllık PKK terör örgütünün biletini kestik. Hepsinin mağaralarına hapsettik. Bin 500 ile 2 bin kişi şuralarda kamp yapan bu örgütü bugün 181 kişiye indirdik. Son teröristin akıbeti de yakındır. Gece gündüz çalışıyoruz. Amerika bazı bölgelerini uyuşturucuya teslim etmiş. Hiç müdahale bile etmiyor. Avrupa umurunda değil. Ama Türkiye müdahale ediyor ve mücadele ediyor. Terörle mücadele ediyor, uyuşturucu ile mücadele ediyor. Afet oluyor, pes etmiyor ve teslim olmuyor. Avrupa patinaj yaparken, biz helikopterlerimizle damların üzerinden insanlarımızı kurtarıyor, 'sen yalnız değilsin kimsesiz değilsin ve çaresiz değilsin' diyoruz. Devlet nerde kimsenin bağırmasına müsaade etmeden devletle beraber orada oluyoruz. Partimizin en güçlü zamanındayız. Çünkü bu millet, AK Parti'nin bu ülkede ne yaptığını gördü. En büyük yatırımı eğitime yapıyoruz. Bize parmak sallayanları eğitimle eğiteceğiz. Bunu bilmelerini istiyoruz. En güçlü zamanımızdayız. Etrafımızdaki coğrafyada genel koridor oluşturmak isteyenlere fırsat vermedik. En güçlü zamanımızdayız. Savunma sanayide mühimmat ararken acaba vermezlerse ne yapacağız derken şuanda dışarıdan içeriye saldıranları engelleyen ve savunma sanayinde atak helikopterinden mühimmatına kadar kendisi üreten, insansız hava araçlarımızla beraber dünyaya ne olacağını gösteren bir ülkeyiz. İhracatımız 211 milyar doları aştı. Tarihinde ilk defa oldu ve en güçlü zamanımızdayız. Bir tek yolsuzluğumuzu görmüş olsalardı, bir tek bu millete yanlışımızı görmüş olsalardı paçavramızı çıkarırlardı. 19 yıldır bu ülkede öyle hizmetler oluşturduk ki yüzlerce yıl boyunca bu topraklarda AK Parti kadroları dualarla anılacaktır'' dedi. Bakan Soylu'nun Tunceli programı, esnafları ziyaret etmesiyle son buldu.