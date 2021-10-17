Başkan Erdoğan’ın Afrika turu bugün başlıyor! 4 günde 3 ülkeyi ziyaret edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyareti bugün başlıyor. 4 günlük ziyaret süresince 3 ülkeye gidecek olan Başkan Erdoğan'ın hedefinde diplomatik ve iikili ilişkilerin yanı sıra son zamanlarda büyük bir ivme kazanan Afrika ülkeleri ile ile ticaret ilişkileri de yer alıyor.

İLİŞKİLER BÜYÜK BİR İVME KAZANDI

2015-2020 yılları arasında karşılıklı yapılan üst düzey ziyaretlerin sayısı 500'ü aştı. Türkiye-Afrika arasında yapılan üst düzey ziyaretlerin artması diplomatik ilişkilerin de gelişmesini sağladı. 2002 yılında Afrika'da 12 olan büyükelçilik sayısı 43'e yükseldi. Ankara'da bulunan Afrika büyükelçiliklerinin sayısı da 2008'den bu yana 10'dan 37'ye çıktı.