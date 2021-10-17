CHP’li Kadıköy Belediyesi kapılarını açtı! Terör destekçilerine özel salon

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek amacıyla Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlara karşı çıkan ve terör örgütü YPG/PKK'ya desteğiyle bilinen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu'na (SGDF) CHP'li Kadıköy Belediyesi sahip çıktı.
Türkiye için 'Sömürgeci faşist Türk Devleti' nitelemesi yapan SGDF, Kadıköy Belediyesi'ne ait salonda toplantı yaptı. Haber, SGDF'nin sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.
SÖZDE KONGREYİ TERÖRİSTE İTHAF ETTİLER
SGDF'nin sözde kongresi, Suriye'de öldürülen Demhat kod adlı terör örgütü mensubu Kerem Pehlivan'a ithaf edildi.
SGDF'nin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda, TSK'nın Suriye'ye düzenlediği operasyonlarda etkisiz hale getirilen Demhat kod adlı terörist Kerem Pehlivan şu ifadelerle anıldı: