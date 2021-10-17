CHP’li Kadıköy Belediyesi kapılarını açtı! Terör destekçilerine özel salon

SÖZDE KONGREYİ TERÖRİSTE İTHAF ETTİLER

SGDF'nin sözde kongresi, Suriye'de öldürülen Demhat kod adlı terör örgütü mensubu Kerem Pehlivan'a ithaf edildi.

SGDF'nin sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda, TSK'nın Suriye'ye düzenlediği operasyonlarda etkisiz hale getirilen Demhat kod adlı terörist Kerem Pehlivan şu ifadelerle anıldı: