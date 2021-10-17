Gri listeye bir çizik daha: Yurtdışından Türkiye’ye terörist geçisini sağlayan o isim öldürüldü!





ÖZEL EĞİTİLMİŞ

Terörist Gizlenç'in özel eğitim aldığı ve terörist Murat Karayılan'dan direk talimat alarak teröristleri yurt dışından yurt içerisine özellikle Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır bölgelerine götürerek geçişlerini bizzat sağladığı, Yine EYP ve bomba uzmanı olduğu için Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Diyarbakır bölgelerindeki birçok EYP'li ve bombalı eylemin sorumlusu olduğu, ayrıca bu bölgelerde faaliyet gösteren teröristlere EYP ve bomba hazırlama eğitimlerini bizzat verdiği belirlendi.