İstanbul Barosunda seçim maratonu sonuçlandı! Durakoğlu yeniden İstanbul Baro Başkanı

YENİ ANAYASA MESAJI

Baro başkanlığına yeniden seçilen Durakoğlu, salgın nedeniyle katılımın yüzde 50 civarında kaldığını dile belirtti. Avukatların yaşadıkları sorunlara değinen Durakoğlu, "İstanbul Barosunun üç yıl içerisinde İzmir Barosu kadar büyüyor olması gibi bir gerçekliğin ortaya çıkardığı problemler vardı. Önümüzdeki dönem buralardan çıkışı nasıl sağlayabileceğimizi konuşacağız. Türkiye önümüzdeki bir yıl içerisinde siyasetin her iki kutbunda da anayasa değişikliğinin hazırlandığı bir gerçeklik yaşıyor. Anayasa değişikliğinin olduğu sırada da İstanbul Barosunun hukuksal anlamda ona destek verebilmesi herkes tarafından bekleniyor. Biz daha aktif biçimde sürecin içerisinde olmayı planlıyoruz" dedi.