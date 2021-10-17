İstanbul Barosunda seçim maratonu sonuçlandı! Durakoğlu yeniden İstanbul Baro Başkanı

İstanbul Barosu'nda pandemi nedeniyle ertelenen seçim dün Haliç Kongre Merkezi'nde tamamlandı. Cumartesi günü başlayan Genel Kurul'da faaliyet raporunun okunmasının ardından 7 avukatlık grubunun başkan adayları seçim konuşmalarını gerçekleştirdi. Dün sabah saat 09.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi ise 17.00 itibariyle sona erdi. Seçimlerde, 52 bin 49 avukatın oy kullanma hakkı bulunurken, 131 sandık kuruldu. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Mehmet Durakoğlu, Çağdaş Avukatlar Grubu Ata Yazıcıoğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu Kaptan Yılmaz, Avukat Hakları Grubu Gökhan Ahi, Bağımsız Avukatlar Grubu İshak Şadi Çarsancaklı, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi Hasan Kılıç ve Özgürlükçü Avukatlar Grubu Sezin Uçar'ın grupları yönetim için yarıştı. Sandıkların kapanmasının ardından başlayan oy sayımı yaklaşık 2 saat sürdü. Yapılan sayımın ardından seçimi Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Mehmet Durakoğlu 8 bin 503 oy ile kazandı. Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi'nin adayı Hasan Kılıç ise 6 bin 107 oy ile seçimde Mehmet Durakoğlu'nun ardından geldi. Öte yandan seçimlerde, İstanbul Barosu başkanının yanı sıra 10 kişilik yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin kurulu, 3 kişilik denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu için 13 delege seçildi.
YENİ ANAYASA MESAJI
Baro başkanlığına yeniden seçilen Durakoğlu, salgın nedeniyle katılımın yüzde 50 civarında kaldığını dile belirtti. Avukatların yaşadıkları sorunlara değinen Durakoğlu, "İstanbul Barosunun üç yıl içerisinde İzmir Barosu kadar büyüyor olması gibi bir gerçekliğin ortaya çıkardığı problemler vardı. Önümüzdeki dönem buralardan çıkışı nasıl sağlayabileceğimizi konuşacağız. Türkiye önümüzdeki bir yıl içerisinde siyasetin her iki kutbunda da anayasa değişikliğinin hazırlandığı bir gerçeklik yaşıyor. Anayasa değişikliğinin olduğu sırada da İstanbul Barosunun hukuksal anlamda ona destek verebilmesi herkes tarafından bekleniyor. Biz daha aktif biçimde sürecin içerisinde olmayı planlıyoruz" dedi.