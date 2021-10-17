Mevlit Kandili tüm yurtta idrak edildi

İSTANBUL



Vatandaşlar camileri doldurdu



Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar, Taksim, Büyük Çamlıca ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi başta olmak üzere camileri doldurdu.

Mevlit Kandili dolayısıyla Taksim Camisi'nde düzenlenen programa, İstanbul Müftü Vekili Mustafa Yavuz ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Mevlid-i Şerif okunması ve dua edilmesinin ardından kılınan yatsı namazıyla sona erdi.

Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet, Eyüp Sultan'ın da aralarında bulunduğu camilerde düzenlenen programlara ilgi gösterdi.

Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen kandil programına da yoğun katılım oldu.



EDİRNE

Selimiye'de Mevlit Kandili coşkusu



Edirne'de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla yüzlerce Edirneli Selimiye Camisi'ne akın etti.



Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla yüzlerce Edirneli vatandaş, Selimiye Camisi'ne ve kentteki diğer camilere akın etti. Yatsı namazında Selimiye Camisi'ne giden vatandaşlar, cemaatle birlikte namaz kılıp dua etti. Selimiye Camisi'nde namaz kıldığı için çok mutlu ve huzurlu olduğunu ifade eden Yasin Seyhan, "Edirne'de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) seneyi devriyesindeyiz. Mimarların ustası Mimar Sinan'ın yapmış olduğu Selimiye Camisi'ndeyiz. Her sene burada namazımızı kılıyoruz ve bu senede burada namazımızı kılabildiğimiz için şükrediyoruz. Mevlit Kandili gününde hepimiz neşe içindeyiz. İnşallah daha nice kandilleri burada görmek bize nasip olur" dedi.



Namazın ardından cemaate dışarıda kandil simidi ve lokum dağıtıldı.



KASTAMONU



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kastamonu'da Mevlid Kandili Programı'na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kastamonu'da düzenlenen Mevlit Kandili Programı'na katıldı.

Kastamonu Nasrullah Camisi'ne gelen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takıp mesafe kurallarına uyarak saf tuttu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, ilahiler okundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun kadim bir şehir olduğunu belirtti.

Erbaş, "Kastamonu şehrimizin bu muhteşem camisinde Milli Mücadele dönemlerinde İslam şairi, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un insanımızı Milli Mücadele'ye teşvik etmek, hep birlikte milletimizi, vatanımızı korumak, düşmanlara karşı muhafaza etmek için kürsüsünden vaz'u nasihatte bulunduğu Nasrullah Camisi'nden hepinizi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum." dedi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos'ta sel felaketi yaşandığını hatırlatan Erbaş, "Tarihte eşine pek rastlanılmamış büyük bir afet yaşadı bu şehrimiz. Sel afetinde vefat eden kardeşlerimiz oldu. Gerek burada gerekse ülkemizin farklı bölgelerinde selden, depremden, yangından ve çeşitli afetlerden dolayı vefat eden kardeşlerimizin ruhları şad olsun." diye konuştu.

Vefa toplumu olabilmenin büyük bir nimet olduğunu anlatan Erbaş, "vefa" kelimesinin Kovid-19 sürecinde sıklıkla duyulduğunu belirtti.

Vefa destek gruplarının Kovid-19 sürecinde yoğun şekilde çalıştığına işaret eden Erbaş, "Hasta olan kardeşlerimize yardım götürdüler. Maaşlarını dahi aldılar, çektiler, kendilerine teslim ettiler. Alışverişlerini yaptılar. Eğer hasta olduğu belli olmuşsa onların ilaçlarını götürdüler. Şu bağlılığa, şu vefaya bakar mısınız. Yeryüzünün en vefakar insanı Allah Resulü Efendimizin ümmetine de bu yakışırdı." ifadelerini kullandı.

Erbaş konuşmasının devamında Mevlid Kandili'nin önemi ve Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili bilgi verdi.

Vali Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ile vatandaşların katıldığı program dua edilmesinin ardından sona erdi.



İZMİR



İzmir'de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi



Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (S.A.V) doğum yıl dönümü olan Mevlit Kandili, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de dualar ile eda edildi.



Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum yıl dönümü olan Mevlit Kandili, İzmir'deki tüm camilerde huşu içerisinde korona virüsü tedbirlerine uyularak eda edildi. Kandil dolayısıyla Karabağlar ilçesinde bulunan Bahçelievler Kulalı Hancıoğlu Hacı Halil Camisi'nde program düzenlendi. Yatsı namazı öncesinde okunan Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif sonrası vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. Vatandaşlara cami çıkışında gül suyu, lokum ve çikolata ikram edildi.



GAZİANTEP

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Ulu Cami'nde kandil dolayısıyla düzenlenen programa akın eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Programın ardından cemaate meyan şerbeti ikram edildi.

ŞANLIURFA

"Peygamberler şehri" olarak adlandırılan Şanlıurfa'daki vatandaşlar ise kandil dolayısıyla tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camilerde ibadeti tercih etti.

Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

Vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.

Kentteki diğer camilerde de düzenlenen programlarda cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

MALATYA

Malatya İl Müftülüğünce kandil dolayısıyla Kernek Karagözlülüler Camisi'nde program düzenlendi. Camiyi dolduran vatandaşlara şeker ve gül suyu ikram edildi.

Kur'an-ı Kerim ve mevlidin okunmasının ardından İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından namaz kıldırıldı.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'taki Abdulhamithan Camisi'nde yatsı namazının ardından düzenlenen programda ise Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programın ardından cemaate çeşitli ikramlar verildi.

ADIYAMAN

Adıyaman'da yatsı namazının ardından Ulu Cami'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar yapıldı.

Program sonrası Adıyaman Belediyesince vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

KİLİS

Kilis'te İl Müftülüğünce kandil sebebiyle Hacı Cümbüş Camisi'nde düzenlenen program İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in vaazıyla başladı.

Vaazın ardından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.



ANTALYA

Antalya'da Muratpaşa Camii başta olmak üzere camileri dolduran vatandaşlar Mevlit Kandili'ni dualarla idrak edip, namaz kıldı.



Alemlere rahmet olarak gönderilen ve Müslümanlar için en güzel örnek olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın dünyaya teşrif ettiği gece olarak idrak edilen Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar, camilere akın etti. Başta Muratpaşa Camii olmak üzere kentteki birçok camiyi dolduran vatandaşlar, namazlarını kıldıktan sonra okunan Mevlid-i Şerif ve Kur'ân-ı Kerim dinleyip geceyi idrak etti.

Muratpaşa Camii'nde düzenlenen programa Antalya Valisi Ersin Yazıcı da katılırken, vatandaşların pandemi kurallarına uygun olarak saf tuttuğu gözlendi.



BATMAN



Batman'da, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın doğum günü olan Mevlit Kandili idrak edildi.



Tüm İslam aleminde Mevlit Kandili Rebiülevvel ayının 12. gecesinde kutlanıyor. Batman Belde Mahallesi'nde bulunan Şevket Başak Camisi'nde yatsı namazı sonrası Mevlit Kandili dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak dua edildi. Programda, vatandaşların yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyduğu gözlendi. Program sonrasında vatandaşlara cami çıkışında lokma dağıtıldı.



SAKARYA

Sakarya kent merkezindeki Orhan Gazi Camisi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Dua edilen ve sohbet etkinliği yapılan programda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu.

KOCAELİ

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vatandaşlar, kandili idrak etmek için Fevziye, Yeni Cuma ve Orhan camilerine adeta akın etti.

Düzenlenen programlarda, Mevlid-i Şerif ve ilahiler dinleyen vatandaşlar kandilin manevi atmosferini yaşadı.



SİİRT

Siirt'te Mevlit Kandili tarihi camilerde dualarla idrak edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan vaaz verildi.

Cemaat namaz kıldı, dua etti ve okunan mevlidi dinledi.

Cami çıkışında cemaate ikramda bulunuldu.



ADANA

Adana'da Sabancı Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takıp mesafe kurallarına uyarak saf tuttu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Mevlit Kandili'nin önemi ve Hz. Muhammed'in hayatıyla ilgili vaaz verildi.

Yatsı namazının kılınmasının ardından dua edildi, ilahiler okundu.

MERSİN

Mersin'de de Mevlit Kandili, kentteki camilerde dualarla idrak edildi.

Türkiye'nin en büyük camilerinden olan merkez Yenişehir ilçesindeki 6 minareli Muğdat Camisi'nde yatsı namazı öncesi kandil programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Hazreti Muhammed'in hayatını anlatan vaaz verildi.

Vatandaşlar namaz kıldı, dua etti, okunan ilahileri dinledi.

Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı program, Yasin-i Şerif'in ardından sona erdi.

Cami çıkışında vatandaşlara kandil simidi, lokum ve şeker ikram edildi.

HATAY

Hatay'da Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak kutlanan Mevlit Kandili, dualarla idrak edildi.

Mevlit Kandili dolayısıyla İl Müftülüğünce camide düzenlenen program kapsamında Hatay İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, vaaz verdi, Kuran-ı Kerim tilaveti, mevlit okundu ve dualar edildi.

Caminin dolması üzerine çok sayıda vatandaş, avluya serilen halılar üzerinde namaz kıldı.

Cami çıkışında Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

OSMANİYE

Osmaniye'de tarihi Envar-ül Hamit Camisi'ne gelen vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uyarak saf tuttu.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın vaazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cami çıkışı vatandaşlara kandil simidi ikram edildi.



VAN



Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili, tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da ihya edildi.

Tüm İslam aleminde olduğu gibi Van'da da müftülük tarafından Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrif etmesinin yıl dönümü münasebetiyle bir dizi program düzenlendi. Mevlit Kandili dolayısıyla Yukarı Nurşin Camii'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif'in okunduğu, ilahiler seslendirildi ve salavat getirilen program, dualarla son buldu.



KAYSERİ

Kayseri'de Mevlit Kandili nedeniyle program gerçekleştirildi.

Kayseri İl Müftülüğü tarafından tarihi Hunat Camisi'nde maske ve mesafe kurallarına uyularak düzenlenen kandil programı, cami imam hatibi Metin Yalçınkaya'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Duaların edildiği programda, Kayseri İl Müftü Yardımcısı Dursun Sarı da vaaz verdi.

Program sonunda vatandaşlara lokum ikram edildi.



DİĞER İLLER

Vatandaşlar, Mevlit Kandili dolayısıyla Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Bolu'daki tarihi camilere yoğun ilgi gösterdi.