Muhalefetin siyasi cinayet iddiaları! Nazif Karaman, Kılıçdaroğlu’nun kaos arşivini açıkladı

YALANLARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR!

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ın bir kaseti söz konusuydu. Bunu Başkan Erdoğan'ın izlediğine dair görüntüleri gördüğünü söyledi. Kılıçdaroğlu'na denildi ki; 'Bu görüntüleri sana kim getirdi, nasıl izledin?' Dedi ki, 'Maskeli kişiler getirdi.'

Yani Türk siyasi tarihinde böyle bir cevap yok.