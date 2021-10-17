Son dakika: 17 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı 24 saatlik koronavirüs vaka ve vefat sayılarını paylaştı.
17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
16 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 28 bin 537 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 212 oldu. Bir günde toplam 357 bin 167 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 611 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 76,09 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,34 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 862 bin 236'a yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 81,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Kırklareli, Ordu, Amasya Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 50,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Diyarbakır, Batman, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.
İşte 16 Ekim koronavirüs verileri:
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE AŞI UYARISI
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor." ifadelerini kullandı.
15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 15 Ekim tarihinde 363 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 694 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 25 bin 513 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 75,91 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88.29 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 709 bin 533'e yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, "Yılgınlık bize zarar verir. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı." dedi.
15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 14 Ekim'de 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 26 bin 461 kişi ise iyileşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 75,60 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88.18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 418 bin 257'ye yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI: HAYATIMIZDAN ÇIKARMAYALIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada kişisel tedbirlerin önemine dikkat çekti ve vatandaşlara uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım." dedi.
14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
13 Ekim'de saatte 361 bin 164 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 248 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi. Karantinası ya da koronavirüs tedavisi sona eren 30 bin 331 kişi iyileşti.
AŞI SAYISI 113 MİLYONU GEÇTİ
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 75,36 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88.09 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 183 bin 300'e yükseldi.
KOCA'DAN KRİTİK UYARI
Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada vaka sayısına dikkat çekerek önümüzdeki günler için uyarıda bulundu ve yapılması gerekenleri tek tek sıraladı. Koca, "31.248 kişinin Covid-19 testi pozitif. Bu sayı büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde vefat sayılarına yansıyacak. Bazı kişiler hastalığı ağır geçirecek, yoğun bakıma ihtiyaç duyacak. Tam doz aşının bunları büyük oranda önlediğini biliyoruz. Tedbirlerin sonuç verdiğine tanığız." dedi.
13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
12 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 33 bin 860 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 237 oldu. Bir günde toplam 357 bin 636 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 110 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 75,10 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 941 bin 94'e yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80.5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir, Burdur takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 49.5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.
"KAYIPLARIMIZIN ÇOĞUYSA TAM DOZ AŞI OLMAYANLAR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın: Covid-19'u aşı sayesinde, adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar." ifadelerini kullandı.
12 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
11 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 11 Ekim'de 30 bin 563 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188 oldu. Bir günde toplam 355 bin 15 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 33 bin 861 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 74,81 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,91 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 666 bin 626'a yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR
Verilerde aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 80,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 49,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.
"BİRBİRİMİZİ KORUYALIM"
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişikin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Covid-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu, bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile, insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.
İşte 11 Ekim Kovid-19 tablosu:
Türkiye'de 11 Ekim'de 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 25 bin 772 kişi ise iyileşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 74,50 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,80 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 360 bin 409'a yükseldi.
BAKAN KOCA: AŞIYA RAĞMEN VAKA SAYILARI NEDEN YÜKSEK?
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?" Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı!
İşte 10 Ekim Koronavirüs tablosu...
9 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 9 Ekim tarihinde 348 bin 856 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 645 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 24 bin 217 kişi sağlığına kavuştu.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 74,36 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,75 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 225 bin 352'ye yükseldi.
BAKAN KOCA GENÇLERE SESLENDİ: BİZE SALGINDAN ÇIKIŞ YOLUNU GÖSTERİN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vakaların büyük bir bölümünü oluşturan gençlere seslendi. Bakan Koca, "Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin! Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay! Covid'siz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız… Şu tablo çook değişir!" dedi.
9 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
8 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
8 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 30 bin 201 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 188 oldu. Bir günde toplam 360 bin 115 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 167 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 74,16 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,69 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 37 bin 763'e yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni Muğla, Ordu, , Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 48,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Diyarbakır, Batman, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti. Öte yandan mavi il sayısı Mersin'in eklenmesiyle 26'ya yükseldi.
"BU TABLO CİDDİ İHMALLERİMİZİN OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Ana gündeminizin salgın olmasını istemiyoruz. Konuya odaklanma görevi bizim. Olağan hayatınıza kavuşmanız için sizden beklediğimiz, tedbirli davranarak kendinizi korumanız. Aşı olarak, toplum bağışıklığı sürecini hızlandırmanız. Bu tablo ciddi ihmallerimiz olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.
İşte 8 Ekim koronavirüs verileri:
7 EKİM KOVİD-19 VERİLERİ:
Türkiye'de 7 Ekim tarihinde 362 bin 152 koronavirüs verisi tespit edildi. Vaka sayısı 30 bin 19 olurken, vefat sayısı 217 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 32 bin 240 kişi ise iyileşti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 73,80 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,56 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 111 milyon 674 bin 310'a yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, "217 sayısını anlamak? Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım." dedi.
6 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
6 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 30 bin 438 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 236 oldu. Bir günde toplam 358 bin 64 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 31 bin 413 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 73,53 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,46 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 111 milyon 391 bin 198'e yükseldi.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 47,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.
BAKAN KOCA TABLODAKİ DURUMU 3 SEBEBE BAĞLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tablodaki durumu 3 sebebe bağlaı. Koca, "Vaka sayıları neden düşmüyor? Sebeplerden üçü: Toplumsal hareketlilik çok arttı. Dışarıda, ortak mekânlarda tedbire önem verilmiyor, hastalığın yayılma ortamları çok fazla. Toplum bağışıklığını henüz sağlamış değiliz. Ne yapmalıyız? Tedbirlere uymalı, aşılarımızı tamamlamalıyız" dedi.
İşte 6 Ekim verileri...
5 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU:
5 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 29 bin 802 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 228 oldu. Bir günde toplam 355 bin 564 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 32 bin 269 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 73,23 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 87,34 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 10 milyon 586 bin 681'e yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 79,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'ni Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Osmaniye, Balıkesir ve Burdur takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 47,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Bayburt takip etti.
"HENÜZ TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI AŞAMASINDA DEĞİLİZ"
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın ister dışarıda ister kapalı mekanda yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız." dedi. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
İşte 5 Ekim Kovid-19 verileri...