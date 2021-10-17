Son dakika: Meteoroloji yeni haftanın raporunu yayımladı! Sağanak yağış ne zaman sona erecek?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nun yayımladığı hava durumu tahmin raporuna göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyı kesiminde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, yağış alan yerlerde mevsim normallerinin biraz altında seyredeceği tahmin ediliyor.