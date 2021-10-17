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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Meteoroloji yeni haftanın raporunu yayımladı! Sağanak yağış ne zaman sona erecek?
Giriş Tarihi: 17.10.2021 19:48 Son Güncelleme: 17.10.2021 19:56

Son dakika: Meteoroloji yeni haftanın raporunu yayımladı! Sağanak yağış ne zaman sona erecek?

Son dakika: Meteoroloji yeni haftanın raporunu yayımladı! Sağanak yağış ne zaman sona erecek?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji'ye göre; sağanak yağışlar çarşamba günü sona erecek. Perşembe ve cuma günü ise yurt genelinde güneşli hava etkisini gösterecek. Peki önümüzdeki hafta yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nun yayımladığı hava durumu tahmin raporuna göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege ve İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz Bölgesi, Akdeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz kıyı kesiminde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, yağış alan yerlerde mevsim normallerinin biraz altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Karadeniz Bölgesi kıyı kesiminde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kütahya ile Manisa'nın kuzey çevrelerinin yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey ve doğusunun çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Kilis ve Siirt çevrelerinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Son dakika: Meteoroloji yeni haftanın raporunu yayımladı! Sağanak yağış ne zaman sona erecek?
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