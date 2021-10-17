Tarih çocukların tutuklandığını yazacak

Hepimiz Meryemiz Platformu tarafından Bahçelievler
'de "Kudüs
'ün Meryemleri Sönmeyen Kandillerdir" konulu konferans düzenlendi. Konferansa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu
, İstanbul
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Emrullah Aydın ve Tunus, Fransa, Katar, Almanya, İngiltere'den çok sayıda davetli katıldı. Konferans Kudüs'te yaşananları anlatan belgesel gösterimi ile başladı.
Kudüs'te verilen mücadelenin önemine dikkat çeken Emine Erdoğan, "Tarih sayfalarında çocukların tutuklandığı bir dünya yazılacak. Bu satırlara insanların evlerinin çalındığı ve haklarını arayamadığı da eklenecek. Dünyanın tüm bunları görmezden geldiği derin bir uykuya sarıldığı anlatılacak. İnsanlık çocuklara çevrilmiş namluların fotoğraf karelerini kendine nasıl açıklayabilir" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise, Kudüslü kadınların verdiği mücadeleye değinerek, "Rabbim bu mübarek şehri, ilk kıblemizi savunan tüm kardeşlerimizden razı olsun. Kudüs hepimize aziz bir emanet. Dolayısıyla Kudüs'ü korumak her birimizin borcu. Kudüslü kadınlardan öğrenecek çok şey var. Onların Kudüs'e olan sadakati bizler için önemli bir ilham kaynağı" diye konuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da, Hepimiz Meryemiz Platformu adına dayanışma mesajı verdi.