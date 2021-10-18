8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı
(MSB), Suriye
'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 5 ve Kuzey Irak
'ın Kandil
bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekat bölgesine bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. Ayrıca MSB açıklamasında, Irak'ın kuzeyinde, Kandil bölgesinde de 3 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi. ANKARA