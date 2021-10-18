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Giriş Tarihi: 18.10.2021

8 terörist etkisiz hale getirildi

8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan 5 ve Kuzey Irak'ın Kandil bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekat bölgesine bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. Ayrıca MSB açıklamasında, Irak'ın kuzeyinde, Kandil bölgesinde de 3 teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi. ANKARA
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8 terörist etkisiz hale getirildi
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