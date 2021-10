AYM’den bir skandal karar daha! Mahkemeler avukatı suçlu buldu, AYM hakareti ’ifade özgürlüğü’ saydı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan avukat Ö. A. ve hem kardeşi hem de müvekkili olan Y.A., hakkında borcu sebebiyle başlatılan icra takibi sonucunda alınan haciz kararını uygulamaya gelen alacaklı vekili A.T. ve İcra Müdürü M.A. ile sözlü olarak tartıştı. Olaylarla ilgili A.T. ve M.A. şikayeti üzerine avukat Ö.A. ve Y.A. hakkında "kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından soruşturma başlatıldı. Avukat olması dolayısıyla hakkındaki soruşturma evrakı ayrılan Ö.A., kardeşi Y.A. için açılan kamu davasında Y.A.'yı temsil ettiği sırada dosyada tanık olarak ifade veren M.Y.'nin Derinkuyu Cumhuriyet Başsavcılığında Cumhuriyet savcısı E.C. huzurunda 18 Şubat 2013 tarihinde verdiği ifadesi ile Kayseri 2. Asliye Ceza Mahkemesinde verdiği 20 Mayıs 2013 tarihli ifadesinin farklı olduğunu fark etti.

AVUKAT SAVUNMASINDA İFTİRA ATTI

Derinkuyu Cumhuriyet Savcısı E.C., 29 Temmuz 2013 tarihinde ilgili izinlerin alındığını belirterek, Ö.A.'dan yazılı savunma talebinde bulundu. Bu talep üzerine Ö.A. tarafından 23 Ağustos 2013'de bir savunma dilekçesi hazırlandı. Ö.A. savunma dilekçesinde haciz işlemini uygulayan kurumlara yönelik ağır bir dil kullanarak çeşitli iddialarda bulundu. Ö.A., savunmasında soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı E.C.'ye yönelik olarak, "zaten sizler savunmadan falan ne anlarsınız? Savunma versem hemen bir soruşturma daha başlatır ve beni ivedilikle yargılattırırsınız. Nasılsa kalem sizde kağıt sizde, yetki de sizde" ifadelerini kullanan Ö.A., savunmasına şöyle devam etti: "Savunma istemekten daha önemli işleriniz vardır sizin. Suç uydurun, delil uydurun, aman ha ifadelerde çelişki olmasın, öbürününkini kopyalayın ötekininkine yapıştırın, iftira atın, yargılattırın, vatandaşın ekmek kapısını kapatın, vatandaşın cebini boşaltın, insanların hayatını mahvedin, işinize geleni görün, işinize gelmeyeni görmeyin. Biz çıkar yargılanırız. Ne olacak sanki? Mahkemelere de abone olduk sayenizde. Arkadaş hayatımızdan çıkın artık anlamıyor musunuz? Siz ve sizin gibiler yüzünden mesleğimi bile icra edemiyorum. Uzak durun bizden. Rahat bırakın beni ve ailemi. Bıktık artık siz ve sizin gibilerden. Bizi bırakın da siz gidin aşağıda arz edilen hususlar çerçevesinde önce kendinizi ve kendi adamlarınızı soruşturup yargılattırın. Fezlekeyi ondan sonra düzenlersiniz. Acele etmeyin"

SAVUNMADAKİ HAKARETLERDEN DOLAYI SAVCI ŞİKAYETÇİ OLDU

Ö.A.'nın savunma dilekçesinde yer alan ifadeler nedeniyle Derinkuyu Cumhuriyet Savcısı E.C., bir tutanak düzenleyerek Ö.A. hakkında şikayetçi oldu. Aynı dosyada şikayetçi olarak ifade veren E.C, Ö.A.'nın savunma dilekçesinde yer alan ifadelerin hakaret içerdiğini, görevi nedeniyle kendisine sarf edilen bu sözlerin şeref ve itibarını rencide edebilecek mahiyette olduğunu ileri sürerek cezalandırılmasını istedi.

YEREL MAHKEME "KAMU GÖREVLİSİNE GÖREVİNDEN DOLAYI HAKARET" DEDİ, YARGITAY ONADI

Ö.A., çağrı kağıdı kendisine tebliğ edilmesine rağmen ifade vermek istemedi. Ö.A. hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan kamu davası açıldı. Ö.A. "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 6 bin lira adli para cezası ile cezalandırıldı. Karar temyiz istemi sonrasında eski numarasıyla 18, yeni numarasıyla Yargıtay 4. Ceza Dairesine geldi. Dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamlayan daire heyeti, Ö.A. hakkında verilen hükmü onadı.

AYM, AVUKATIN SAVCIYA HAKARETİNİ HAK İHLALİ SAYDI

Yargıtay'ın kararı sonrasında Ö.A., ifade özgürlüğünü, yargılamanın uzun sürmesinin ise makul sürede yargılanma hakkını ihlal ettiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Dosyayı değerlendiren yüksek mahkeme, Ö.A.'nın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddiasının kabul edilebilir olduğuna, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın ise açıkça dayanaktan yoksun olması sebebiyle kabul edilemez olduğuna karar verdi. Yüksek mahkeme, Ö.A.'nın Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Karar, ifade özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Derinkuyu Sulh Ceza Mahkemesine gönderildi.