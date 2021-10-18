Bahçeli’den Özdemir Bayraktar mesajı: Vefatından büyük bir üzüntü duydum

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın babaları, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar vefat etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayraktar'ın vefatı ile ilgili üzüntülerini bildirdi.

Bahçeli, sosyal medyadan yayınladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'mize yaptığı hizmetlerle milletimizin haklı takdir ve övgüsünü kazanan, milli ve yerli silah sanayinin gelişmesinde muazzam çabası olan, bu kapsamda öncü vasfıyla tanınan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özdemir Bayraktar'ın vefatından büyük bir üzüntü duydum.