Çifte operasyonla ele geçirildi! Milyonlarca lira...

İstanbul Mali Şube Polisleri; iki adreste 3 milyon 526 bin lira ve 728 bin 500 dolar sahte para ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.

"Parada Sahtecilik" operasyonunu İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. K.A. (44) isimli bir kişinin Fatih İlçesi'nde bulunan ikamet adresine baskın yapıldı. Adreste piyasaya sürülmeye hazır vaziyette 201 bin lira ve 13 bin 500 dolarlık kesimi yapılmış sahte para ele geçirildi. Sahte paraların basım yerinin aynı ilçede M.A. (40) isimli kişinin ikameti olduğu tespit edildi.

O adrese de operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda; kesimi yapılmış ve tabaka halinde olmak üzere toplam 3 milyon 325 bin lira ve 715 bin dolar sahte para ele geçirildi. Adreste ayrıca altı yazıcı, dizüstü bilgisayar, bir giyotin, bir laminatör ve sahte para üretimi ve alt yapısında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal de bulundu. İki şüpheli de adliyeye sevk edildi. K.A. isimli şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. M.A. isimli şüpheli ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.