Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kahramanmaraş’ın Sözü Coğrafyaları Aşıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri açılış programı ve ödül törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları damga vurdu.

Mesajıyla şehri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şiirin, hikâyenin, kahramanlık destanlarının şehri Kahramanmaraş'ta tertip edilen 2. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günlerinin kültür ve sanat hayatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu güzel şiir ve edebiyat şölenine öncülük eden Büyükşehir Belediyemizi ve destek veren kuruluşlarımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Yurt içinden ve yurt dışından programı teşrif eden misafirlerimize hoş geldiniz diyor; tüm şair, yazar ve fikir erbabımıza şükranlarımı sunuyorum" cümlelerini kullandı.

"SÖZ" KAHRAMANMARAŞ'TAN TÜM DÜNYAYA YAYILIYOR

Mesajının devamında koronavirüste hayatını kaybeden düşünce insanlarını anan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Türk Edebiyatındaki önemini vurgulayarak, "Edebi hazinelerimiz; farklı kökenden, inançtan, yaştan insanları, ortak sevinçlerin, hüzünlerin, endişe ve ümitlerin etrafında bir araya getirir. Kahramanmaraş, bu bakımdan ülkemizin en mümbit şehirlerinden biridir. Kadim ve kahraman şehrimiz Maraş'tan yükselen kelimeler, mısralar, dörtlükler dalga dalga yüreklerden süzülerek, coğrafyaları ve asırları aşan barış ve kardeşlik mesajlarına dönüşüyor. Şiir ve edebiyat günleri vesilesiyle, Maraşlı kardeşlerimle birlikle edebiyata ve düşünce hayatına gönül veren tüm dostlarımızın, bu farklı atmosferi doyasıya yaşayacaklarına inanıyorum. Değerli eserleri, sesleri ve sözleriyle programı zenginleştiren münevverlerimize şimdiden teşekkür ediyor, edebiyatın gönüllerimizde bıraktığı izler hiç silinmesin diyorum" ifadelerini kaydetti.