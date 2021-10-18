FETÖ’cü valiye 15 yıl hapis talebi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından idari soruşturma kapsamında ihraç edilen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan eski Muş Vali Yardımcısı İdris Akça hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan İdris Akça, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

FETÖ'DEN İŞLEM GÖRENLERLE PARA TRANSFERİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan İdris Akça'nın cep telefonundan mülkiye teşkilatı mahrem sorumlusu ile 18 kez irtibat kurduğu tespit edildi. Akça'nın Ankara'dan ankesörlü hattan da arandığı belirlenirken, Çorum'dan ise kaymakam S.G'nin ardından ankesörlü hattan arandığı kaydedildi. Akça'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen raporlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapılmış kişilerle aralarında para transferi olduğu tespit edildi.

'AMERİKA GRUBUNDA BERABERDİK'

FETÖ'nün mülkiye teşkilatı mahrem yapılanması kapsamında ifade veren M.G., 2012'de görevlendirme ile Amerika'ya gittiği sırada İdris Akça'nın da bulunduğunu kaydederek, "Sohbet için Balgat'ta bulunan bir eve gittik. Burada M.G. isimli şahıs artık makam mevki sahibi olduğumuzu, manevi değerlerimizi korumamız gerektiğini, bizim gibi insanlar gerektiği ve bozulmamız gerektiğini söyledi. Bu evde İdris Akça da vardı. 2012'de görevlendirme ile Amerika'ya gittim. Virginia Grubunda İdris Akça ile birlikte toplam 10 kişi vardı" dedi.

DEĞİŞTİRİLEN SORUDA ÖRGÜT ŞIKKI

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Bilirkişi inceleme raporu ile veri analizlerinde 2010 yılının Haziran ve Ağustos ayı arasındaki HTS incelemelerinde İdris Akça'nın KPSS sınavında FETÖ'nün yaptığı usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturmalara haklarında işlem yapılan 6 kişi ile irtibatı olduğu tespit edildi. Akça'nın genel yetenek testinde son anda değişen 39. ve 53. sorulardan değişen cevap şıklarının bazı adaylara verilmesi sonucunda testteki cevap şıkkını doğru cevap olarak işaretlenmesi nedeniyle 53. Soruda yanlış şık işaretlediği belirlendi.

'BORÇ ALIŞ VERİŞİ'

Akça ifadesinde hakkındaki suçlamaları redderek 2008, 2009 ve 2010'da KPSS'ye girdiğini, girmiş olduğu sınavların hepsinden 90 üzeri puan aldığını öne sürdü. Örgüt üyeliğinden işlem görmüş kişilerle olan para transferine ilişkin kişilerin dönem arkadaşı olduğunu aktaran İdris Akça, paranın borç alış verişi olduğunu mahrem imamla ve ankesörlü hatlardan arandığı GSM hattını ise hatırlamadığını söyledi. Akça, 2010 yılındaki KPSS puanı ile hiçbir yere atanamadığını kaydederek örgüt ile bir bağının bulunmadığını ifade etti. Akça hakkında hazırlanan iddianamede, telefon hattının mülkiye teşkilatı mahrem sorumlusu ile olan görüşmesinin, örgütün gizlilik derecesi yükseltildiği için 2014'ten itibaren operasyonel hatların iade edilerek artık kullanılmaması, teknolojinin gelişmesi ile birlikte görüşmelerin internet ortamında yapılması talimatına uyarak sonlandırdığı anlatıldı.