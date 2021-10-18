Milli teknoloji için biz de varız

KADIN ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar
dün Kocaeli Bilişim Vadisi
'nde düzenlenen KADEM İnovasyonda Kadın 6
. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni'ne katıldı. Türkiye
'nin pek çok alanda kendi teknolojisini üreten bir ülke olduğunu vurgulayan Bayraktar, şöyle konuştu: "'Bunları biz yapamayız ancak dışarıdan satın alabiliriz' diyen dışa bağımlı kompleksli zihniyet vardı, hala var. Fakat artık o zihniyetin karşısında yeşeren bir filiz gibi bu halka yeniden umut ve cesaret veren Milli Teknoloji Hamlesi
var. Fikrinden tasarımına, projesinden ticarileşmesine kadar her aşamada yerli ve milli teknolojinin güçlenmesi için kadınlar olarak biz de varız." Kadınların iş hayatında artık sadece çalışan olarak değil, girişimcilik cesaretleriyle, yetenek ve donanımlarıyla kendi fikirlerini teşebbüse dönüştürerek iş kuran bireyler olarak yer aldığını kaydeden Bayraktar, "Kadınların algı ve empati gücü, zorlukların üstesinden gelebilme kabiliyeti, yeniliğe açık, öğrenmeye talip olma özelliklerinin, girişimcilik ekosisteminde ne tür bir faydaya karşılık geldiğini, 6 yıldır finalistlerimizin projelerinde ve imza attıkları işlerde gördük" dedi. AA