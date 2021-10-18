Muğla’da yabancı turist sayısında artış! 1 milyonu geçti

Doğa harikası coğrafyası, yüzlerce ören yeri, birçok antik kent tarihi ve kültürel mekanları bünyesinde barındıran Muğla'ya, yerli yabancı turistler adeta akın etti. Turist sayısında artış yaşandı. Pandemiyle mücadelede uygulanan kısıtlamalardan dolayı birçok kesimin tercih ettiği tatil cenneti, bayram tatillerinde de yerli turistin uğrak noktası oldu.

YABANCI TURİSTTE YÜZDE 60'LIK ARTIŞ

Bazı ülkelerin Türkiye'ye yönelik seyahat yasağını kaldırmasıyla yabancı turist sayısında artış yaşandı. Muğla'ya gelen tatilci sayısında, bir önceki yıla göre yüzde 60'lık yükselme oldu. Muğla İl Kültür Turizm Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2021'in ilk 10 ayı itibariyle 1 milyonun üzerinde yabancı turist tatil için Muğla'yı seçti.

Pandemiyle mücadelede uygulanan kısıtlamalardan dolayı birçok kesimin tercih ettiği tatil cenneti, bayram tatillerinde de yerli turistin uğrak noktası oldu. Yaklaşık 3 milyon yerli turist tatil için Güney Ege'yi tercih etti. Nüfusunun kat ve kat fazlasını ağırlayan tatil cennetinde, sahiller, turizm tesisleri doldu taştı, adım atacak yer kalmadı. Sektör temsilcileri, turistik tesislerde iç pazardan rezervasyonlarda ciddi hareketlilik olduğunu, mavi turlarda ise talep patlaması yaşandığını kaydetti.

KÜLTÜR TURİZMİNDE DE ARTIŞ YAŞANDI

Tarih boyunca kadim medeniyetlerin de hüküm sürdüğü ve esintilerinin bulunduğu Muğla'da, antik kent, ören yerleri ve müzelerde tatilcilerin uğrak noktası oldu. 2021'in ilk 6 ayında 227 bin 743 kişi ziyaret etti. Son 9 ayda ise bu rakam 614 bin 168'e yükseldi. En çok misafir ağırlayan yerlerin başında Bodrum Kalesi, Marmaris Kalesi, Sedir Adası, Stratonikeia ve Knidos Antik Kenti geldi. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, "Biz kültür turizmine önem veriyoruz. Çok yakın gelecekte Muğla kültür turizminde de öne çıkan bir kent olacak." dedi.

2022 DE REKOR BEKLENTİSİ

Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, doğa harikası Muğla'nın birçok turizm çeşidini bünyesinden barındırdığını ifade etti. Deniz, kum ve güneşin yanı sıra alternatif turizm çeşitlerinin de rağbet gördüğünü belirten Zekeriya Bingöl, 2021 turizm sezonun bir önceki yıla göre daha iyi geçtiğini kaydetti. Bingöl, "Bu yıl yabancı misafir sayımız geçen yıla göre yüzde 60 artmış durumda. Bu ciddi bir rakam. Uçuş yasaklarının kaldırılması Muğla'daki turist sayısında artış yaşanmasını sağladı. Seneye inşallah 2019 rakamlarını geçerek 4 milyon yabancı misafir bekliyoruz. Turizmcimiz merak etmesin Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy olsun, Sayın Valimiz Orhan Tavlı olsun, İl Müdürlüğümüz olsun önümüzdeki sezonun iyi olması için büyük bir çabayla çalışıyoruz" diye konuştu.