SABAH gündeme getirmişti! Kabaktepe’den İBB’ye garaj tepkisi: İstanbul’un toprağından elinizi çekin!

Sabah Gazetesi "CHP'li İmamoğlu İETT garajını da satışa çıkardı" başlıklı bir habere imza atmıştı.

49 DÖNÜMLÜK İETT GARAJI SATILIĞA ÇIKARILMIŞTI

Bu haberde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sarıyer Ayazağa'daki 49 dönümlük İETT garajını satılığa çıkardığı bilgisi yer alırken şunlar belirtilmişti: "Ataşehir'deki metro istasyonunu satışa çıkaran İBB yönetimi, İETT Garajı olarak kullanılan Ayazağa'daki 49 dönümlük araziyi de satışa çıkardı. Kapalı teklif usulü artırma ile yapılacak ihalede garaj arazisi 1 milyar 200 milyon TL artı KDV bedelle satışa sunuldu."