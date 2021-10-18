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Giriş Tarihi: 18.10.2021 23:41

SABAH gündeme getirmişti! Kabaktepe’den İBB’ye garaj tepkisi: İstanbul'un toprağından elinizi çekin!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
SABAH gündeme getirmişti! Kabaktepe’den İBB’ye garaj tepkisi: İstanbul’un toprağından elinizi çekin!

Sabah Gazetesi’nin gündeme getirdiği İBB’nin Ayazağa’daki İETT garajını satışa çıkardığına dair haberi paylaşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe İBB’ye sosyal medyadan tepki göstererek, “2.5 yıldır hizmet alamayan İstanbul'da hâlâ somut adımlar atılmazken, CHP'li İBB Merter’deki bina gibi İETT Kâğıthane Garajı arsasını da satışa çıkararak şehrin imkânlarını tüketiyor. Hizmet etmediğiniz şehrin kaynaklarını heder etmeyin, İstanbul'un toprağından elinizi çekin!” dedi.

Sabah Gazetesi "CHP'li İmamoğlu İETT garajını da satışa çıkardı" başlıklı bir habere imza atmıştı.

49 DÖNÜMLÜK İETT GARAJI SATILIĞA ÇIKARILMIŞTI

Bu haberde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sarıyer Ayazağa'daki 49 dönümlük İETT garajını satılığa çıkardığı bilgisi yer alırken şunlar belirtilmişti: "Ataşehir'deki metro istasyonunu satışa çıkaran İBB yönetimi, İETT Garajı olarak kullanılan Ayazağa'daki 49 dönümlük araziyi de satışa çıkardı. Kapalı teklif usulü artırma ile yapılacak ihalede garaj arazisi 1 milyar 200 milyon TL artı KDV bedelle satışa sunuldu."

SABAH GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Sabah Gazetesi'nin gündeme getirdiği İBB'nin Ayazağa'daki İETT garajını satışa çıkardığına dair haberi AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından paylaşarak İBB'ye tepki gösterdi. Kabaktepe, "Hizmet etmediğiniz şehrin kaynaklarını heder etmeyin, İstanbul'un toprağından elinizi çekin!" dedi.

KABAKTEPE: İSTANBUL'UN TOPRAĞINDAN ELİNİZİ ÇEKİN!

Kabaktepe resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "2.5 yıldır hizmet alamayan İstanbul'da hâlâ somut adımlar atılmazken, CHP'li İBB Merter'deki bina gibi İETT Kâğıthane Garajı arsasını da satışa çıkararak şehrin imkânlarını tüketiyor. Hizmet etmediğiniz şehrin kaynaklarını heder etmeyin, İstanbul'un toprağından elinizi çekin!"

CHP'li İmamoğlu İETT garajını da satışa çıkardı

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SABAH gündeme getirmişti! Kabaktepe’den İBB’ye garaj tepkisi: İstanbul'un toprağından elinizi çekin!
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