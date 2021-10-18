Son dakika: Başkan Erdoğan Angola’da

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında bulunduğu Angola'da resmi törenle karşılandı.

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Angola'da

30 ÜLKEYİ ZİYARET ETMİŞ OLACAK

Başkan Erdoğan bu temaslarıyla birlikte Afrika'daki 54 ülkeden 30'unu ziyaret etmiş olacak.

ANGOLA, TOGO VE NİJERYA ZİYARETLERİ

Afrika'ya yaptığı son turunu geçen sene Cezayir, Gambiya ve Senegal'e düzenleyen Başkan Erdoğan'ın, Angola, Togo ve Nijerya ziyaretleri, Afrika ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önemli bir adımı oluşturuyor.