Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden BAYKAR A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için yayınladığı taziye mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Millî Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır."
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Millî Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2021
Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır.