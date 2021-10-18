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Giriş Tarihi: 18.10.2021 20:02 Son Güncelleme: 18.10.2021 20:09

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden BAYKAR A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayınladı. Erdoğan "Millî Teknoloji Hamlesi’ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar’a Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır." dedi.

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden BAYKAR A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için yayınladığı taziye mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Millî Teknoloji Hamlesi'ne hayalleriyle, gayretleriyle, mücadelesiyle yön veren, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı, kıymetli dostum Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır."

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
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