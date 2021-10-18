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Giriş Tarihi: 18.10.2021 17:52 Son Güncelleme: 18.10.2021 18:22

Son dakika: Başkan Erdoğan'ın avukatlarından, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: Başkan Erdoğan’ın avukatlarından, Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bürokratlarla ilgili açıklamasına ilişkin Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suç duyurusunda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında, Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı belirtildi.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan işlem yapılması istendi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'ın avukatlarından, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu | Video

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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın avukatlarından, Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
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