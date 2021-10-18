Son dakika: Diyarbakır’da annelere değil HDP’ye giden İmamoğlu’na tepki

"HDP ÇEKİNCESİ ONU BURAYA GETİRMEDİ"

Eylemi başlatan annelerden biri olan ve iki yıl sonra oğlu Mustafa'ya kavuşan anne Ayşegül Biçer, "Anneler için gerçekten üzülüp açıklama yapan siyasiler, bu kente geldiğinde bize destek ziyaretinde bulunuyor. Ama ne yazık ki; hem CHP, hem İYİ parti anneleri görmezden gelmeye devam ediyor. Her açıklamalarında, 'HDP ile ortak değiliz' diyen CHP, konu anneler olunca da üç maymunu oynuyor. İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisi bunu bir daha ortaya koydu. HDP, çekincesi İmamoğlu'nu buraya getirmedi" diye konuştu.