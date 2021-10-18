Son dakika: Diyarbakır’da annelere değil HDP’ye giden İmamoğlu’na tepki

Son dakika haberleri: Diyarbakır annelerinin terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il Binası önünde başlattığı oturma eylemi 776 gündür devam ederken, ailelere destek ziyaretleri de sürüyor. Cumartesi günü eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Diyarbakır'a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kentte bir dizi ziyaretlerde bulunurken, iki yılı aşkındır evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini görmezden geldi. İmamoğlu'nun, Elazığ'dan Diyarbakır'a gelirken aracıyla evlat nöbetinin sürdüğü bölgenin yakınından geçmesine rağmen ziyaret etmediği anneler, SABAH'a konuştu.
"BU ÇADIRA GELMESİ İÇİN YÜREK LAZIM"
Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren annelerden Ayşegül Biçer, "Bu çadıra gelmesi için yürek lazım" diyerek eleştirdiği İmamoğlu'nun HDP ve CHP'den izin alamadan anneleri ziyaret edemeyeceğini söyledi.
"HDP ÇEKİNCESİ ONU BURAYA GETİRMEDİ"
Eylemi başlatan annelerden biri olan ve iki yıl sonra oğlu Mustafa'ya kavuşan anne Ayşegül Biçer, "Anneler için gerçekten üzülüp açıklama yapan siyasiler, bu kente geldiğinde bize destek ziyaretinde bulunuyor. Ama ne yazık ki; hem CHP, hem İYİ parti anneleri görmezden gelmeye devam ediyor. Her açıklamalarında, 'HDP ile ortak değiliz' diyen CHP, konu anneler olunca da üç maymunu oynuyor. İmamoğlu'nun Diyarbakır gezisi bunu bir daha ortaya koydu. HDP, çekincesi İmamoğlu'nu buraya getirmedi" diye konuştu.
"HDP KORKUSUNDAN MI GELEMİYORSUNUZ"
4 yıl önce kaçırılan oğlu Bayram için eylemini sürdüren Ayten Elhaman ise, Ekrem İmamoğlu'nun ikinci kez geldiği Diyarbakır'da annelerle bir araya gelemediğini belirterek, "Onlar HDP'den izin alamadığı için yanımıza gelemiyor. İmamoğlu'nun eşi Dilek hanımda bir anne. En azından Dilek hanım gelip buradaki anneleri dinleyip destek verebilirdi" dedi.
Oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın da, İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretini eleştirerek, "Bizden bu kadar mı korkuyorlar, buraya gelmekten çekiniyorlar. Yoksa HDP korkusu mu onları buraya getirmiyor. Bu sorularıma İmamoğlu'ndan cevap bekliyorum" ifadelerini kullandı.
HDP GENEL BAŞKANI İLE SERGİYE KATILDI
Diyarbakır ziyareti kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde iş adamları ile bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ressam Ahmet Güneştekin tarihi Keçi Burcu'nda "Hafıza Odası" sergisine HDP Genel Başkanı Mithat Sancar ile birlikte katıldı. İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte esnafı da ziyaret etti.