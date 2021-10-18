“TRT World Forum 2021” Yarın Başlıyor

Bu yıl 36 ülkeden 100'e yakın konuşmacının katılımıyla 5'incisi düzenlenecek olan TRT World Forum'da liderler, uzmanlar, akademisyenler ve ünlü isimler "Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak" başlığı altında küresel sorunlara yeni bakış açıları ve yaklaşımlar getirecek.

19 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın açılış konuşmalarıyla başlayacak olan TRT World Forum 2021'de iki gün boyunca; iklim ve küresel sağlık krizlerinden uluslararası ekonomik kalkınmaya, Avrasya'nın yükselişinden dijital yönetişime kadar daha birçok önemli konu alanında uzman isimler tarafından masaya yatırılacak.

2017 yılından bu yana gerçekleştirilen tüm TRT World Forumlara katılarak Türkiye ve dünya gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan ve açıklamaları dünya basınında da yoğun ilgi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu seneki etkinlikte de önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile diğer çevrimiçi etkinliklerdeki formatlardan benzersiz bir deneyim sunan TRT World Forum 2021'de ayrıca ünlü sanatçılar tarafından konserler de gerçekleştirilecek.

TRT World Forum 2021'e kayıt olmak, etkinlik hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak ve canlı takip etmek için; www.trtworldforum.com