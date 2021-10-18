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Giriş Tarihi: 18.10.2021 23:34 Son Güncelleme: 18.10.2021 23:36

TÜGVA'dan suç duyurusu açıklaması:

TÜGVA’dan suç duyurusu açıklaması:

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), TÜGVA'ya karşı karalama ve iftira kampanyası düzenleyenlerle ilgili savcılığa suç duyurularında bulunmaya devam edildiğini bildirdi.

TÜGVA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm faaliyetlerini halka açık ve şeffaflıkla sürdüren kamu yararına vakıf statüsü olan Türkiye Gençlik Vakfına suç isnat etmek için sahte ve asılsız belgelerle akıl almaz hayali iftiralarla başlatılan kumpas sürecinde, sahte ve asılsız belgeleri sosyal medyada ilk servis edenler başta olmak üzere TÜGVA'ya karşı karalama ve iftira kampanyası düzenleyenler ile alakalı savcılığa suç duyurularını gerçekleştirmeye devam ediyoruz."

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TÜGVA'dan suç duyurusu açıklaması:
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