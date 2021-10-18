TÜGVA’dan suç duyurusu açıklaması:

TÜGVA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm faaliyetlerini halka açık ve şeffaflıkla sürdüren kamu yararına vakıf statüsü olan Türkiye Gençlik Vakfına suç isnat etmek için sahte ve asılsız belgelerle akıl almaz hayali iftiralarla başlatılan kumpas sürecinde, sahte ve asılsız belgeleri sosyal medyada ilk servis edenler başta olmak üzere TÜGVA'ya karşı karalama ve iftira kampanyası düzenleyenler ile alakalı savcılığa suç duyurularını gerçekleştirmeye devam ediyoruz."

Yarınlar için mücadelemizi sürdüreceğiz

CHP’nin tetikçi basınına TÜGVA’dan ortak tepki

TÜGVA'dan asılsız haberlere tepki

TÜGVA'dan İBB ile yaşanan tahliye kararıyla ilgili basın açıklaması

TÜGVA’dan asılsız haberlere tepki

TÜGVA’dan 81 ilde CHP ve sosyal medya iftiralarına açıklama

AK Partili Kaynar, CHP’li İBB’nin TÜGVA’ya karşı yaptığı hukuksuzluğu anlattı

Kılıçdaroğlu TÜGVA için “lağım” dedi, TÜGVA'dan cevap gecikmedi: “Terbiyesizliktir”

AK Partili Özkan'dan CHP, İYİ Parti ve HDP'ye "gizli ittifak" eleştirisi! "Cumhurbaşkanımızı hedef alma noktasında birleşiyorlar"