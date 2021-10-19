Afrika’nın özgürlüğünü kabullenmiyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Angola
Ulusal Meclisi'nde yapılan özel oturumda hitap etti. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
DEMOKRATİK HAYATIN VAZGEÇİLMEZ UNSURU:
Meclisler millet iradesinin vücut bulduğu ve hayata geçtiği yerler olarak demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Kurtuluş Savaşı
'nın sevk ve idaresini yapan TBMM
kurulduğu 1920'den bugüne kadar karşı karşıya kaldığı zorluklar karşısında yılmadan fedakârca çalışmalarına devam etmiştir. 15 Temmuz 2016
tarihinde demokrasimize kasteden FETÖ terör örgütünün
darbe teşebbüsünün boşa çıkartılmasında Meclisimiz önemli rol oynamıştır. Meclisimiz üzerine yağan bombalara rağmen çalışmalarını sürdürmüş Türk demokrasisinin güvencesi olduğunu bir kez daha göstermiştir.
BİRLİKTE YÜRÜMEYE HAZIRIZ:
Bağımsızlığını elde ettiği 11 Kasım 1975'ten bu yana pek çok zorluğun üstesinden gelen Angola halkının aydınlık yarınlarını da inşa edeceğine inanıyoruz. Türkiye olarak kalkınma yolculuğunda dost Angola'nın yanında olmayı sürdüreceğiz. Sahra altı Afrika
'nın önde gelen ülkesi Angola ile Avrupa
ve Asya
kıtalarını birbirine bağlayan Türkiye'nin işbirliğinin oluşturacağı sinerjinin etkisi, hiç şüphesiz çok geniş bir coğrafyada hissedilecektir. Biz sizlerle bu yolda birlikte yürümeye hazırız. Angolalı kardeşlerimizin de aynı hissiyatın içinde olduğundan şüphe duymuyorum.
ADALETSİZLİKLERE KARŞI MÜCADELE:
Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan, kolonyalizm utancı olmayan bir milletiz. Bunun yanında bir asır önce zaferle taçlandırdığı İstiklal Harbi
'ni dönemin emperyalist güçlerine karşı yürütmüş bir ülkeyiz. Bugün de "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek küresel sistemdeki adaletsizliklere karşı mücadele ediyoruz. İnsanlığın kaderinin 2. Dünya Savaşı galibi bir avuç ülkenin insafına bırakılmayacağını, bırakılmaması gerektiğini savunuyoruz. Afrika
halklarının bağımsızlık, özgürlük ve eşitlik kazanımlarını halen kabullenemeyenler var. Türkiye olarak Afrika kıtasına yönelik Batı merkezli oryantalist yaklaşımları reddediyoruz. Afrika kıtasındaki tüm halkları dostumuz olarak görüyor, muhabbetle bağrımıza basıyoruz.
ÜCRETSİZ EĞİTİM:
5 bin civarında Afrikalı öğrenciye ücretsiz eğitim imkânı sunuyoruz. Son 25 senede mezun ettiğimiz 11 bin öğrenci ise Türkiye'nin gönüllü elçileri olarak Afrikalı kardeşlerimize hizmet ediyor. Türkiye, Afrika'da 43 büyükelçiliği ile temsil faaliyetlerini yürütüyor. Ankara'da büyükelçiliği olan Afrika ülkelerinin sayısı ise 37'ye ulaştı.
AMACIMIZ BİRLİKTE KAZANMAK:
Bizim amacımız birlikte kazanmak, birlikte kalkınmak ve birlikte yol yürümektir. Angola doğal kaynakları, maden ve petrol rezervleriyle bölgesinin parlayan yıldızıdır. Türkiye'de hemen her alanda yaptığı atılımlarla dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biridir. Türkiye, Afrika'nın sahip olduğu önemin farkındadır. Türkiye, tarihi, kültürü, insanı ile Afrika kıtasının tüm dünyaya kattığı zenginliklerin ve potansiyelinin bilincindedir. Türkiye, 33 milyonu bulan nüfusu, dinamik ekonomisi, vizyoner siyasi liderliği ile Angola'nın büyük, güçlü ve onurlu bir ülke olduğunun şuurundadır.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Angola'nın başkenti Luanda'da Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle karşılandı. Lourenço, Erdoğan'ı makam aracından inişinde karşıladı. Erdoğan ve Lourenço'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Lourenço ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, tören kıtasını selamladı.
7 ANLAŞMA İMZALANDI
BASIN toplantısı öncesinde Türkiye ile Angola arasında anlaşmalar imzalandı: TRT ile Angola Devlet Radyosu arasında işbirliği protokolü, Gümrük Kollarında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması, Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu Kurulmasına Dair Ortak Deklarasyon Metni, Tarım Alanında İşbirliği Anlaşması, Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması, savunma sanayisi ve turizm alanlarında mutabakat zaptı.
SİHA, İHA VE ZIRHLI TAŞIYICI TALEBİ
Angola Devlet Başkanı Lourenço, savunma sanayisi konusunda üç ay önce Türkiye'ye yaptığı ziyarette özellikle İHA ve SİHA'larla alakalı taleplerinin olduğunu belirtti. Aynı şekilde zırhlı taşıyıcılarla ilgili olarak bugün de yine bazı görüşmeler yaptık. Savunma sanayisine yönelik atacağımız adımlarla birlikte özellikle bizler otomotiv sektöründe, zırhlı taşıyıcılarda neler yapabiliriz bunları da görüşme, adımları da atma fırsatını bulacağız.
ADİL BİR DÜNYA İÇİN EL ELE VERMELİYİZ
BAŞKAN Erdoğan, Angola ziyaretinde Devlet Başkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile başkent Luanda'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu:
Temmuzda ikili ticaret hacmi hedefini 500 milyon dolar belirledik. Şu anda 177.5 milyon dolarlık bir ticaret hacmi Türkiye ile Angola'ya uygun düşmüyor.
Terörle mücadele konusunda, Angolalı makamların yanında olmayı sürdüreceğiz.
Angola'nın bölgesindeki uluslararası sorunların adilane ve barışçıl şekilde çözülmesine yönelik yapıcı rolü bu sayede daha da güçlenir. Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi karşılıklı saygı, dayanışma ve kazan kazan ilkeleri temelinde geliştiriyoruz ve bu konuda stratejik ortağı olduğumuz Afrika Birliği ile işbirliğimizi orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla tüm kıtada barış, istikrar ve refahın artmasına katkıda bulunacak şekilde derinleştiriyoruz.
Angola'nın dışında Afrika'nın ilk ülkelerinin birçoğunun yeraltı, yerüstü kaynakları hepsi maalesef Batı tarafından sömürülmüştür. Fransa, Afrika'yı adeta bir sömürge kıtası olarak kullanmıştır. Buralarda nice insanlar öldürülmüştür. Yüz binlerce insan buralarda öldürülmüştür. Başta Cezayir, Ruanda olmak üzere. Bu insanlar öldürülürken kimsenin sesi çıktı mı?
Zalim bir yapı, adil olmayan bir yapı ve bu adil olmayan yapı maalesef zulmünü devam ettirmiştir. Bunları ben kitabımda dile getiriyorum. Çünkü adil bir dünya talebimiz var. Adil bir dünya için de el ele vermemiz lazım.
Korkmamak gerekiyor. Eğer korkarsak, korktukça bu zulüm tüm Afrika'yı kuşatacaktır. Bununla birlikte, ayağa kalkmak
YILI YÜZDE 9 BÜYÜME İLE TAMAMLAYACAĞIZ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Türkiye-Angola İş Forumu'nda da şu mesajları verdi:
İkili görüşmede Sayın Başkan'a "Angola'da kaliteli, nitelikli hastaneler yapabiliriz, üniversite aynı şekilde yapabiliriz ve iş insanlarımız bunları süratle yapmaya muktedirdir" dedim.
Salgının zirvesi diyebileceğimiz 2020'de birçok G20 ülkesi havlu atarken yüzde 1.8 ile en çok büyüyen ikinci ülke olduk. Bunun tesadüfi olmadığını, 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7.2, ikinci çeyreğinde ise yüzde 21.7 büyüme oranlarıyla teyit ettik. 2021'i yüzde 9'luk bir büyümeyle tamamlamayı öngörüyoruz.
'GELECEK, KADIN GÜCÜYLE İMAR EDİLECEK'
BAŞKAN Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TİKA tarafından Angola'nın başkenti Luanda'daki Rangel Kadın Mesleki Eğitim Merkezi'ne Destek Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte konuştu. Emine Erdoğan, Türkiye'nin çok boyutlu, girişimci ve insani dış politikalarında Afrika'nın özel bir yeri olduğunu, bunun da devlet politikalarıyla sınırlı olmadığını söyledi. Rangel Kadın Mesleki Eğitim Merkezi'nde 2014'ten bu yana 6 bin kadına kuaförlük, terzilik, aşçılık, pastacılık, bilgi teknolojileri, geri dönüşüm, sanat ve bakım hizmetleri gibi birçok alanda mesleki eğitim verildiğini belirten Emine Erdoğan, "Geleceğin, kadın gücüyle imar edileceğine yürekten inanıyorum. Dolayısıyla, kadınların tüm dünyada desteklenmesi, bu aydınlık geleceğe en önemli katkıdır. Afrika'nın geleceğini Afrikalı kadınlar şekillendirecek" dedi.