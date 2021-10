Amaçları halka korku yaymak

KILIÇDAROĞLU'NUN MEMURLARI TEHDİDİNE FUAT OKTAY'DAN TEPKİ:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın avukatları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Partili yöneticilerin 'siyasi cinayet işlenebilir' iddiası ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'na suç duyurusunda bulundu. FETÖ firarilerinin de dile getirdiği iddianın ardından inceleme ve soruşturma başlatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın , iddialara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aydın dilekçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve parti temsilcilerinin somut bir bilgi içermeyen beyanlarda bulunduğunu kaydetti.Dilekçede, "Türkiye'de geçmiş yıllarda bir kısım siyasi cinayetlerin işlendiği, bu cinayetlerle birlik ve beraberliğimizin hedef alınarak toplumsal mühendislik çabalarına girişildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca bazen de bu tarz iddiaların halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla sorumsuzca dile getirildiği de gözlenmiştir. Meselenin vuzuha kavuşması adına iddialarla ilgili gerekeli incelemenin yapılmasını, iddia sahiplerinin bilgisine başvurularak, varsa iddiayı destekleyici bilgi, belge ve delillerin celp edilmesini, delile ulaşılması halinde faillerle ilgili yasal işlem yapılmasını talep etme gereği hasıl olmuştur" denildi.Avukat Aydın ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun bürokratları tehdit ettiği videoda Erdoğan'a yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunarak, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan işlem yapılmasını istedi.CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay , "Bugünden itibaren Kılıçdaroğlu'nun vesayet özlemli tehditlerine karşı her bir kamu çalışanımız ve bürokratımız milletimize olan hizmetine performansını katlayarak cevap verecektir. Hodri meydan" dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kamu çalışanları ve memurlara yaptığı çağrıya cevap olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Oktay, söz konusu paylaşımında, "Bugün 18 Ekim 2021. Kılıçdaroğlu'nun kamu kurumları ve görevlilerini şaibe altında bırakarak 'ahır, lağım, pislik, mafyatik düzen, militan' gibi hastalıklı ruh hallerini yansıtan ifadelerle vesayet özlemli tehditleri için verdiği tarih Cumhurbaşkanımızdan en alt kademedeki çalışanına kadar tüm kamu görevlileri hukuk düzeni içerisinde ve yasal çerçevede büyük bir özveri ile görevlerini yerine getirmektedirler. Aksi ile ilgili elinde bilgi ve belgesi olanlar bunları hemen yargıya taşır. Şayet gecikir veya geciktirir ise yukarıda kullandığı seviyesiz ifadelerin tamamının altında kalır. Buradan, vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır. Zalimleri bağışlamak milletimize cefadır. Bugünden itibaren Kılıçdaroğlu'nun vesayet özlemli tehditlerine karşı her bir kamu çalışanımız ve bürokratımız milletimize olan hizmetine performansını katlayarak cevap verecektir. Hodri meydan" ifadelerini kullandı. ANKARA