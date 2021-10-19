Bakan Soylu, Diyarbakır’da vatandaşlarla bir araya geldi

Bakan Soylu'ya ziyaretlerinde, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın da eşlik etti.