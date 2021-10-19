Bakan Soylu’dan bürokratları hedef alan Kılıçdaroğlu’na tepki: Hepimizi tehdit etti





"HAFIZA ODASINDA TANIŞIK KÖYÜNDE KATLEDİLENLER VAR MIYDI?"

Diyarbakır'da geçtiğimiz gün HDP ve CHP'lilerin katılımıyla açılan Hafıza Odası sergisini eleştiren Bakan Soylu, "Bir hafıza odası açtılar. Ben merak ediyorum. Hafıza odası açanlara bakarsanız, Cumhuriyet Halk Partililer de, HDP'liler yan yanalar. Bu hafıza odasında Dürümlü'de katledilenler var mıydı? Bu hafıza odasında Tanışık köyünde katledilenler var mıydı? Aynı köyde... Hafıza odasında türküleriyle yüreğimizi yakan Aybüke öğretmen var mıydı? Bu hafıza odasında bir köydeki üç aylık, altı aylık bebek var mıydı? Neyi temizlemeye çalışıyorsunuz? Neyi temizlemek gayreti içerisindesiniz?" diye sordu.



"ALTYAPISI GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE BIRAKIYORUZ"

Bakan Soylu, sözlerine şöyle devam etti: "Burada sizlere ifade etmek istiyorum. Siz her şeyi gördünüz. Darbe gördünüz, anarşi gördünüz. Terörist mi gördünüz? Avrupa'dan, Amerika'dan parmak sallamak gördünüz. Aşağılanma gördük hep birlikte. Yüzde 8 binlik gecelik faizler gördük. Akşam yattık, sabah kalktık. Beş kat fukaralaştığımızı gördük. Görmediğimiz kalmadı. Yoksul, fukara. Hep beraber bir şey yapmalıyız. Siyasi düşüncelerimiz ayrı olabilir. Fikirlerimiz ayrı olabilir. Ayrı etnik kökenlere sahip olabiliriz. Ama hep beraber bir şey yapmalıyız. Gelecek nesillerimize, bizim gördüklerimizi bir daha göstermeyelim. Onlar bizim kadar mukavemetli olmayabilir. Altyapısı güçlü bir Türkiye'ye bırakıyoruz." şeklinde konuştu.