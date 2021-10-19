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Giriş Tarihi: 19.10.2021 16:54 Son Güncelleme: 19.10.2021 16:58

Başkan Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı ile baş başa görüşme gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı ile baş başa görüşme gerçekleştirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile baş başa görüşme gerçekleştirdi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 15.15'te Togo'nun başkenti Lome'ye gitti.

Erdoğan, Gnassingbe Eyadema Uluslararası Havalimanı'nda Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Lome'ye geldi.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan daha sonra burada Togo Cumhurbaşkanı ile baş başa görüşme gerçekleştirdi.

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Başkan Erdoğan Togo Cumhurbaşkanı ile baş başa görüşme gerçekleştirdi
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