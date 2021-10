Emine Erdoğan, Togo’da Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kampüsü’nün açılışında konuştu

Emine Erdoğan, törende yaptığı konuşmada Türkiye Maarif Vakfının, Togo'da iki ayrı kampüste eğitim faaliyetlerine başladığını hatırlatarak, Togo makamlarına, sağladıkları kolaylık için teşekkür etti.

"EĞİTİMİN KALİTESİ VE YAYGINLIĞI, KALKINMANIN ÖNCÜ KUVVETİDİR"

"Eğitim, ülkelerin gelişmişlik kriterleri arasında en önemli maddedir. Eğitimin kalitesi ve yaygınlığı, kalkınmanın öncü kuvvetidir." diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Dünya hepimizin gözleri önünde hızlı bir değişim sürecinden geçiyor. Teknoloji hayatlarımızda hakim güç haline geldi. Aslına bakarsanız, esas yarış bu alanda sürdürülüyor. Haliyle, gelişmelere ayak uydurmak ve geleceğe hazırlıklı olmak da ancak güçlü bir eğitimle mümkün olabilir. Bu noktada ülkemiz, Afrika'ya yönelik önemli katkılar sunuyor. Bildiğiniz gibi, Türkiye Bursları'yla Afrika ülkelerindeki başarılı öğrencilere eğitim desteği veriyoruz. Son 10 yılda, 54 Afrika ülkesinden 314 binden fazla öğrenci, burslarımıza başvurdu. Bu öğrencilerden 13 bin 982'si burs imkanından faydalandı. Bu rakam bize, Afrika'yla dostluğumuzun günden güne pekiştiğini gösteriyor. Halihazırda 4 bin 403 Afrikalı öğrenci, Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora gibi farklı seviyelerde öğrenimlerini sürdürüyorlar. Bununla beraber, 51 farklı Afrika ülkesinden, toplamda 8 bin 786 Türkiye mezunumuz var. 2005'ten bu yana 95 Togolu öğrenciye Türkiye'de burslu okuma imkanı verildi. Bu öğrencilerimizden 30'u mezun oldu. Ülkemizin, Afrikalı öğrenciler arasında popüler olması, bizim için son derece sevindirici."

İşin yalnızca diploma almakla sınırlı kalmadığını, sektörel ve bölgesel mezun buluşmalarıyla, Türk iş insanları ve Türkiye mezunlarının bir araya gelmeye devam ettiğini belirten Erdoğan, "Bu buluşmalarda yazılım, sağlık, lojistik, enerji ve madencilik gibi birçok alanda somut adımlar atılıyor. Bu çabanın, Afrika'nın gelecek güzel günlerine fayda sağlamasını temenni ediyorum." dedi.

"ÇEŞİTLİ PROJELERE DESTEK OLUYORUM"

Türkiye'nin 2005 Afrika açılımının ardından, 16 yıl içinde, birçok Afrika ülkesine seyahat etme imkanı bulduğunu vurgulayan Erdoğan, doğudan batıya, kuzeyden güneye, her adımda kendisini büyüleyen bir kıta ile karşılaştığını dile getirdi. Afrika ülkelerine yaptığı yolculuklarda, bilhassa Afrikalı kadınların mücadelesinden çok etkilendiğini dile getiren Erdoğan, şunları ifade etti: "Bu nedenle kadınların kalkınmasını desteklemek için çeşitli projelere destek oluyorum. 2016 yılında, Ankara'da kurduğumuz Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi, bu çabanın bir örneğidir. Afrikalı kadınların el emeği ürünlerini, çeşitli ülkelerden alıyor, bu adil pazarda satışını yapıyoruz. Elde edilen gelir, olduğu gibi yine Afrikalı kadınlara dönüyor. Bununla birlikte 2020'de 'Afrika Yemek Kültürü' kitabının tanıtımını yaptık. Bu kitap sayesinde, sofralardan gönüllere uzanan bir eser ortaya çıktı. 2021'de çıkardığımız 'Afrika Atasözleri Seçkisi' kitabının ise somut olmayan kültürel miras alanında değerli bir katkı olduğuna inanıyorum. Her yıl, 25 Mayıs'ta Afrika Günü'ne özel düzenlediğimiz etkinliklerle, Afrika'nın büyüyen önemine dikkat çekiyoruz. Bir Afrika atasözü 'Bugün yaptığımız her şey tarihe kazılı kalır' der. Dayanışmamızın, tarihe önemli bir örneklik olarak kalacağına inanıyorum."

"Afrika Seyahatlerim" kitabının, Afrika'nın kalbindeki yerine işaret ettiğini belirten Erdoğan, "Bu hatırat Afrika'ya olan sevgimin, ilgimin ifadesidir. Satışından elde edilecek tüm gelir, Afrikalı kadınlara dönmek üzere, Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'ne bağışlanacak. Yüzyılın yükselen değeri Afrika'nın, yıldızının her daim parlamasını diliyorum. Öğrencilerimize başarılı bir eğitim-öğretim yılı temenni ediyorum." dedi.

Törende konuşan Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mahmut Özdil de Maarif ailesi olarak, beş yıl içerisinde dünyanın 67 ülkesinde 397 eğitim kurumu ile saygın ve güvenilir eğitimin adresi haline geldiklerini ifade etti.

Bu kadar kısa zamanda böyle yol alınmasında en büyük desteği veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a okullarda eğitim gören yaklaşık 45 bin öğrenci adına şükranlarını sunan Özdil, Türkiye'nin yurt dışındaki en değerli sosyal ve beşeri yatırımı olan Maarif Okullarının hedefinin, çağın ekonomik, bilimsel ve teknolojik ihtiyaçlarına uygun yetkinliklere sahip erdemli insanlar yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Meclis Başkanı Yawa Djigbodi Tsegan de Türkiye Maarif Vakfına Togo'da açtığı okullar dolayısıyla teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Togo ziyaretinin, iki ülke arasındaki ilişikler açısından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Ardından protokol üyeleriyle birlikte açılış kurdelesi kesildi, öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

İKİ YENİ KAMPÜSTE KALİTELİ EĞİTİM

İki farklı kampüs içerisindeki Togo Uluslararası Maarif Okullarında, öğrencilerin kaliteli eğitim alması için her detay düşünülerek tadilat çalışmaları yapıldı. Ülkenin en saygın eğitim kurumları arasında yer alan okullarda, 20 öğrenci ile sınırlandırılmış sınıflarda eğitim verilecek.

Öğrencilerin bilgisayar kullanmayı öğrenecekleri ve çevrim içi kitap dinleyebilecekleri bilgisayar sınıfları ile bilim laboratuvarı bulunan Togo Uluslararası Maarif Okullarında ayrıca konferans salonu ve tiyatro etkinliklerinin gerçekleştirildiği amfi tiyatro salonu, ilk yardımın yapılacağı hemşire odası, zenginleştirilmiş kütüphane, yemekhane ve görsel sanatlar sınıfları yer alıyor.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmeti de okulların sunduğu hizmetler arasında öne çıkıyor. Bunlarla birlikte, öğrencilerin stratejik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesine dönük düşünme becerileri atölyelerinde dersler verilecek.

Başkent Lome'deki iki farklı kampüste, anaokulundan liseye kadar sekiz ayrı okul bulunuyor.