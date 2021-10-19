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Giriş Tarihi: 19.10.2021 16:26

İstanbul Valiliği muhtarları ağırladı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
İstanbul Valiliği muhtarları ağırladı

Yerel yönetimde 192 yıldır görev yapan muhtarların günü kutlaması yapıldı. Muhtar Dernekleri Federasyonu İstanbul Valililğini ziyaret etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya mahalle muhtarlarının yerel yönetimin en sağlam unsurları ve gönül insanları olduğunu söyledi.

Muhtarlar günü nedeniyle Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut'a, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta İstanbul Valiliğini ziyaret etti.



Muhtarlar günü nedeniyle muhtarların Federasyon temsilcilerini Valilikte ağırlayan İstanbul Valisi Alı Yerlikaya, "İstanbul'un kıymetli muhtarının gününü tebrik ediyorum. 192 yıldır devletin vatandaşına hizmet veren muhtarlar semtin abisi ve ablası olan muhtarlarımız gönül insanlarıdır. Tüm sokakları ve insanlarını tanıyıp hizmet veren yerel yönetimin en sağlam unsurlarıdır. 39 ilçemizin 962 mahallesinde görev yapan muhtarlarımızın sorumluluğu çok fazladır. Çocuklara, gençlere ve yaşlılara birlik ve beraberlik içerisinde hizmet veriyor. Yerel yönetimindeki etkileri Cumhurbaşkanımız tarafından da görülmüş ve aktif hale getirilmiştir. Sağlık çalışanlarını yalnız bırakmayan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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İstanbul Valiliği muhtarları ağırladı
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