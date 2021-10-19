İstanbul Valiliği muhtarları ağırladı

Muhtarlar günü nedeniyle Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut'a, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta İstanbul Valiliğini ziyaret etti.





Muhtarlar günü nedeniyle muhtarların Federasyon temsilcilerini Valilikte ağırlayan İstanbul Valisi Alı Yerlikaya, "İstanbul'un kıymetli muhtarının gününü tebrik ediyorum. 192 yıldır devletin vatandaşına hizmet veren muhtarlar semtin abisi ve ablası olan muhtarlarımız gönül insanlarıdır. Tüm sokakları ve insanlarını tanıyıp hizmet veren yerel yönetimin en sağlam unsurlarıdır. 39 ilçemizin 962 mahallesinde görev yapan muhtarlarımızın sorumluluğu çok fazladır. Çocuklara, gençlere ve yaşlılara birlik ve beraberlik içerisinde hizmet veriyor. Yerel yönetimindeki etkileri Cumhurbaşkanımız tarafından da görülmüş ve aktif hale getirilmiştir. Sağlık çalışanlarını yalnız bırakmayan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.