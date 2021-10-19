Kabaktepe: Bağımsız Türk yargısı sadece Türk milleti adına karar verir!

ABD Ankara Büyükelçiliği dahil 10 ülkenin büyükelçilikleri Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden yargılanan işadamı Osman Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili açıklama yapmış, bu açıklamaları sonrasında çok sayıda tepki gelmişti.

Bir tepki de AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den geldi.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Kabaktepe resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Büyükelçilerin, ülkemizin iç işlerine karışması, devam eden bir yargılama hakkında "derhal serbest bırakılması" gibi nezaketsiz ifadelerde ve telkinlerde bulunması asla kabul edilemez! Bağımsız Türk yargısı sadece Türk milleti adına karar verir!" sözleriyle tepki gösterdi.