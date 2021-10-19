Alpay Özalan’dan Kılıçdaroğlu’na zor soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak asılsız TÜGVA belgeleri üzerinden yorumlar yaptıktan sonra memurlara yani bürokratlara seslenmek istediğini belirterek, "'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız" ifadelerini içeren bir dizi açıklama yapmıştı.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları sonrasında "Sayın Kılıçdaroğlu, son açıklamalarıyla açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Böylece hukuk dışı bir düzen arayışında olduğunu ifade ediyor. Kendi partisi adına konuşarak, devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur" demişti.

"ONLAR EMİR KULU, MECBUREN EMRE İTAAT ETTİLER' DİYEREK NEDEN SAVUNUYORSUNUZ?"

Kılıçdaroğlu bugünkü meclis toplantısında devlet memurları hakkındaki sözlerini tekrar dile getirince AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan tepki gösterdi.



Özalan resmi Twitter hesabından şunları söyledi: "Kemal Kılıçdaroğlu, 'Kanunsuz emri yerine getirmek suçtur' dedi. Madem bunu biliyorsunuz, 15 Temmuz'da halka ateş açan darbecileri 'Onlar emir kulu, mecburen emre itaat ettiler' diyerek neden savunuyorsunuz? Her cümleleriyle kendi iki yüzlülüklerini ortaya koyuyorlar."