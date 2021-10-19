Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlanıyor

BAYKAR İnsansız Hava Aracı Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 72 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Haluk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuş, BAYKAR'dan yapılan açıklamada ise merhum Özdemir için "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü..." ifadelerine yer verilmişti.
BAKANLAR TAZİYEYE GELDİ
Özdemir Bayraktar'ın cenazesi dün tören ve taziye ziyaretleri için Hadımköy'de yer alan Baykar Milli SİHA/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ne getirildi.
Fabrikada bulunan cenaze, helallik alınmasının ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii'ne doğru yola çıkarıldı.