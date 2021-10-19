TBMM kadına şiddeti araştırma komisyonu Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen TBMM Araştırma Komisyon Başkanı Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Sakarya Milletvekili ve Komisyon Sözcüsü Çiğdem Erdoğan Atabek, Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öcal, Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ve Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde 778 gündür evlat nöbeti tutan anneleri ziyaret etti.

Çalık ve beraberindeki heyet, aileler ile tek tek görüştü. Heyete evlatları için verdikleri mücadeleyi anlatan anneler, görüşme sırasında duygulu anlar yaşındı. Ziyaretin ardından açıklama yapan TBMM Araştırma Komisyonu Başkanı Öznur Çalık, komisyon olarak en büyük şiddete maruz kalan Diyarbakır annelerini ziyaret ettiklerine dikkat çekti.

Diyarbakır annelerinin evlatları için iki yılı aşkındır burada büyük ve önemli bir mücadele verdiğini anımsatan Çalık, "Bugün de özellikle Diyarbakır annelerimizin yaşadıkları şiddeti, evlatlarından ayrılmanın onlara yaşattığı travmayı bir kez daha Türkiye'ye komisyon olarak göstermek ve hissettirmek istiyoruz" dedi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddeti Araştırma Komisyonu heyeti, kendilerini zılgıt ve alkışlarla karşılayan annelere, kırmızı karanfiller verdi.