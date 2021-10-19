TÜGVA’dan yeni açıklama

Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) TÜGVA'ya karşı başlatılan karalama ve iftira kampanyası düzenleyenlerle ilgili savcılığa suç duyurularında bulunmuştu. TÜGVA'dan yeni bir açıklama geldi. TÜGVA, vakıf yöneticilerinin meslekleri ve çalıştıkları yerler üzerinden hedef alınması haklarında yaptığı açıklamada kara propagandaya uğradıklarını açıkladı.



TÜGVA'DAN YENİ AÇIKLAMA: GÖNÜLLÜLÜK ESAS



"Türkiye Gençlik Vakfı, misyonu ve vizyonu belli olan, genel merkezdeki yöneticilerinin, il- ilçe yöneticilerinin "gönüllülük esasıyla" gençlere karşılıksız olarak hizmet ettiği, işi gücü, mesleği olan kişilerin bulunduğu görünür, şeffaf ve güzide bir kuruluştur. Türkiye Gençlik Vakfı'nda istihdam edilen personellerimiz hariç, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İl Temsilciliklerimiz ve diğer vakıf yöneticilerimiz gönüllülük esasıyla vakıf çalışmalarında bulunmaktadır."



"BİR KİŞİNİN ÖZEL SEKTÖRDE YA DA KAMUDA ÇALIŞMASI YASAL OLARAK VAKIF YÖNETİCİSİ VEYA ÜYESİ OLMASINA ENGEL DEĞİLDİR."



"Her biri kendi mesleklerini icra etmektedir. Gönüllülük esası ile yapılan bu çalışmalarda kişilerin istediği okulu okuma ve istediği mesleği yapma hürriyeti dün olduğu gibi bugün de vardır ve yasaldır. Bir kişinin özel sektörde ya da kamuda çalışması yasal olarak vakıf yöneticisi veya üyesi olmasına engel değildir."



"MESLEKLERİ VE ÇALIŞTIKLARI YERLER ÜZERİNDEN HEDEF ALINMASI HAKLARINDA İFTİRA ATILMASI SADECE KARA PROPAGANDADIR"



"Bu şeffaf ve yalın gerçeğe rağmen vakıf yöneticilerimizin meslekleri ve çalıştıkları yerler üzerinden hedef alınması haklarında iftira atılması sadece kara propagandadır. Mesleklerini yaparken vakıf çalışmalarında gönüllü olarak çalışmaları takdir edilesi bir durum olması gereken yöneticilerimizin mesleklerine vakıf aracılığı ile kavuşmuş gibi gösterilmesi kara propagandadır, bu kara propagandayı asla kabul etmiyoruz."

"BU İDDİALARINI YARGIYA TAŞIMALARINI BEKLİYORUZ"



"Yurt dışındaki etki ajanları ve yurt dışındaki gazeteciler, bazı siyasiler bu durumu kara propaganda malzemesi yapmak yerine, eğer bir sorun olarak görüyorlarsa kendilerine hodri meydan diyoruz, bu iddialarını yargıya taşımalarını bekliyoruz. Sosyal medyadan iftira atmak, yalan söylemek, tehdit ederek, hedef göstererek bizleri yıldıramayacaklarını açık bir şekilde ilan ediyoruz."

NE OLMUŞTU?



CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve İBB zabıtalarının Büyükada İskelesi'nin üst katında kiracı olan TÜGVA Adalar şubesini hukuksuz bir şekilde işgal etmesi sonrasında hukuksuzluk son bulmuş ancak Metin Cihan isimli bir sosyal medya hesabından TÜGVA hakkında asılsız paylaşımlar yapılmıştı. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu sosyal medya hesabından tüm iddialara yönelik bir açıklama yayınlamış, "Karşımızda montaj ve asılsız belgeler oluşturulan, bunları dolaşıma sokmak için örgütlü bir yapısı olan siyasi destekleri olan bir örgütle karşı karşıyayız. Yayınlanan sözde belgelerin hiçbirinin TÜGVA ile alakası veya ilgisi yoktur. Zaten belge diyerek oluşturulmuş şeyler sonradan masa başında kurgulanmış kumpas belgeleridir. Bu yeni kumpas operasyonunda hedef sadece Türkiye Gençlik Vakfı değildir. Milli ve manevi değerlere hizmet eden tüm vakıf ve derneklerimiz hedeftedir" demişti.