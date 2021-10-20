AK Parti’li Şahin’den 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi

"TÜSİAD DA VESAYET ÖZLEMİ İÇERİSİNDE"

Şahin, 10 büyükelçinin tutuklu Kavala ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki göstererek, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından önceki günlerde yayımlanan rapora yönelik eleştirilerde bulundu.

Büyükelçilerin açıklamasının dostluğa aykırı olduğunu vurgulayan Şahin şunları kaydetti:

"Bizim anayasamız gereği görülmekte olan bir dava ile ilgili hiç kimse, hiçbir grup, hiçbir zümre, görevi, unvanı, amacı ne olursa olsun açıklama yapamaz, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Eğer bunu yaparsa anayasal bir suç işlemiş demektir. Büyükelçiler şunu çok iyi bilmelidirler ki yaptıkları dostluğa sığmadığı gibi aynı zamanda anayasal bir suçtur. Türkiye Cumhuriyeti devleti anayasal düzeni, mahkemelerinin bağımsızlığı hiçe sayılacak bir ülke değildir. Bunu da çok iyi bilmeliler. Buna göre ülkemizde misafir olacaklarsa görev yapacaklarsa bunu akıllarından çıkarmamalılar.

Geçtiğimiz günlerde bir TÜSİAD rapor hazırladı ve kamuoyuna açıkladı. Sanki ülkemizde, demokrasi ve laiklikle ilgili bir tartışma, gündem, sorun varmış gibi bu konular etrafında birtakım değerlendirmelerde bulundular. Aslında ne dedikleri çok anlaşılmıyor, demokrasi etrafında bir şeyler gevelemişler. Bu şunu gösteriyor ki TÜSİAD da vesayet özlemi içerisinde. Bu vesayet özlemi ile oturmuşlar bir rapor kaleme almışlar. Bütün bu hadiselerin değerlendirilmesini düşünüyorum. Belli ki birileri yine suyu bulandırmaya ve toplumumuzun huzurunu dinamitleye çalışıyor."

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de 2,5 yılda eğitimden kültüre, sanattan ekolojik çalışmalara, yeşil alanlardan spor tesislerine ve sosyal projeler kadar her alanda hayata geçirdiği projelerin tanıtımını içeren sunum yaptı.

Toplantıya AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, AK Parti MKYK Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, BBP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Alay, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl'ün yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Mamaklılar katıldı.