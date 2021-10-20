Boğaziçi provokatörleri hakim karşısında!

İstanbul Kadıköy'de 2 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşen Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde polis aracına tekme ve polis memurlarına taş ve soda attıkları gerekçesiyle 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yürütülen soruşturmada 7 şüpheli hakkında 'Toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma', 'Kamu malına zarar verme', 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçlarından 6 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı. Dosya, Aynı suçlardan 2 kişi hakkında hazırlanan iddianameyle birleştirilmişti.

7 SANIK HAKİM KARŞISINDAYDI

İstanbul Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesine 7 sanık ve avukatları katıldı. Avukat Baran Kaya, duruşmada beraat ve iddianamenin iadesi taleplerinde bulunurken mahkeme ise bu talepleri reddetti.

7 SANIK HAKKINDAKİ ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALKTI

Duruşma sonu mahkeme, suça konu yerde toplantı yapılmasının yasaklandığına ilişkin kaymakamlık ya da valilik kararı varsa, örneğinin mahkemeye gönderilmesi için kolluğa yazı yazılmasına ve huzurdaki sanıkların yurt dışına çıkış yasağına ilişkin haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasına karar vererek davayı erteledi.