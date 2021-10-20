Dost ülkeler FETÖ’den temizlenmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe
, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, şunları kaydetti:
AFRİKA'YA TEKRAR GELECEĞİM:
Togo'yla ikili ilişkilerimiz giderek güçleniyor. Değerli dostum Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Togo halkına şahsıma ve heyetime gösterdikleri konukseverlik için teşekkür ediyorum. Afrika
'ya ziyaretlerimiz o kadar yoğun oldu ki görev süresi boyunca 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdik. Bunlar şimdi daha da artıyor. Şu anda gördüğünüz gibi dün Angola
, bugün Togo ve buradan da Nijerya
'ya geçeceğiz. Çok kısa bir zaman içerisinde Afrika'da 3-4 ülkeye tekrar geleceğim, tekrar geleceğim, tekrar geleceğim.
TAKDİRE ŞAYAN DESTEK:
Togo'nun FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır. Sayın Cumhurbaşkanı, bizzat verdiği talimatlarla Togo'daki FETÖ okulunun kapatılmasında ve Maarif Vakfımızın okul açmasında ülkemize destek olmuştur. FETÖ ile mücadelemizdeki bu kararlı duruşundan ötürü kendisine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Değerli dostum Gnassingbe gerçekten FETÖ konusunda hassas. Burkina Faso
, Liberya
onlarla da yapacağımız görüşmede kesinlikle tabii ki bu FETÖ konusu yine gündeme gelecek ve yoğun bir şekilde biz FETÖ belasından bu ülkelerin, bu dost, kardeş ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz. Onların da bu konuda aynı hassasiyet içerisinde olduğunu biliyorum, görüyorum. İnşallah bunu başaracağız.
AŞI BAĞIŞI YAPACAĞIZ:
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dayanışmalarımızı sürdüreceğiz. Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye olarak hem de Türk Konseyi
olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız. Türk Konseyi üyesi Azerbaycan
ve gözlemci üye Macaristan
'ın da katkılarıyla aşıları sizlere ulaştıracağız.
İLİŞKİLER GİDEREK GELİŞİYOR:
Henüz arzu edilen seviyede olmasa da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler giderek gelişiyor. 2020 yılında 148 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaştık. 2018-2022 Ulusal Kalkınma Planımız çerçevesinde Türk firmaları turizm, tarım, enerji, inşaat gibi sektörlerde Togo'da örnek gösterilecek yatırımlara imza atmaya hazırdır. Kalkınma alanındaki işbirliğini de kararlılıkla sürdürüyoruz..
BAŞKAN ERDOĞAN'A GÖRKEMLI KARŞILAMA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ikinci gününde Angola'dan Togo'nun başkenti Lome'ye geçti. Erdoğan, Gnassingbe Eyadema Uluslararası Havalimanı'nda Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından karşılandı. Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda da bir karşılama töreni düzenlendi. Erdoğan ile Gnassingbe'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları dinlendi. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Gnassingbe, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Lome'ye geldi.
SAVUNMA SANAYİİNDE İŞBİRLİĞİ ADIMLARI
TÜRKİYE ile Togo'nun savunma sanayiinde beraber atabileceği adımlar olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle terörün bu bölgeye sızmaması için askeri güvenlik işbirliği adımlarını da atabiliriz" ifadesini kullandı. Togo'nun yer aldığı Batı Afrika'nın bir süredir terörle mücadele ettiğine dikkat çeken Gnassingbe de "Bu bağlamda Türkiye ile terörle mücadele alanında işbirliği yapmak, Türkiye'nin askeri alandaki tecrübesinden faydalanmak istiyoruz" dedi.
TOGOLU ÖĞRENCİDEN DUYGUSAL MEKTUP
MAVEDA Gloria adlı 12 yaşındaki Togolu kız öğrencinin Türkiye Maarif Vakfı
'nın (TMV) Caisse Kampüsü'nün açılışını gerçekleştiren Emine Erdoğan'a yazdığı mektup duygulandırdı. Gloria, mektubunda "Burada sizin açtığınız okulda okuyacağım için çok heyecanlıyım. Türkçe öğreneceğim ve Türkiye'ye geleceğim. Afrika'ya bir ziyaretçi gibi değil, bir anne gibi geldiğinizi biliyorum. Bu sebeple buradaki varlığınız beni çok heyecanlandırıyor. Geleceğimiz sizinle birlikte daha güzel olacak" dedi.
DÖRTLÜ ZİRVEDE BULUŞTULAR
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Manneh Weah ile dörtlü çalışma yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Kabore ve Weah ile baş başa görüşme de gerçekleştiren Erdoğan, Togo'daki temaslarının ardından Afrika turunun son durağı Nijerya'nın başkenti Abuja'ya geçti.
'ERDOĞAN GİBİSİ YOK'
TOGO Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe, ortak basın toplantısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togo'ya gelişi hem kıtaya verilen değeri hem de yatırımların önemini gösteriyor. Öyle ki bu gezi Türkiye'nin Afrika'ya atfettiği önemin de göstergesi. Şimdiye kadar kıtadan olmayan ama Afrika'yı bu kadar ziyaret eden bir lider hiç görmedik" dedi.
MAYIN TEMİZLEME TEÇHİZATI TESLİM EDİLDİ
BAŞKAN Erdoğan'ın ziyareti sırasında Togo'ya 2 adet Türk üretimi Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı (MEMATT) teslim edildi. Erdoğan, başkent Lome'den ayrılmadan önce Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile birlikte havalimanında araçları inceledi.