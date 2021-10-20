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Giriş Tarihi: 20.10.2021

FETÖ’nün yargı ve asker yapılanmasına operasyon

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
TUNA ÇAM TUNA ÇAM
ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
FETÖ’nün yargı ve asker yapılanmasına operasyon

Terör örgütü FETÖ’ye yönelik soruşturmalarda Ankara’da 123, İzmir’de 158, Balıkesir’de 46 olmak üzere toplam 329 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara merkezli yürütülen iki ayrı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli ilk soruşturmada 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin örgüt içerisinde mahrem imam oldukları ve yargı çalışanları ile operasyonel hatlarla irtibat kurdukları tespit edildi. Yine Ankara merkezli ikinci soruşturmada da ilişiği kesilmiş olan 50 eski askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edildi. Yürütülen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına ilişkin İzmir merkezli soruşturmada 158 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 39 ilde yapılan operasyonlarda 108'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin bulunması için operasyonlar sürüyor.
Öte yandan Balıkesir merkezli soruşturmada 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 22 ilde düzenlenen operasyonda aranan tümşahısların yakalandığı öğrenildi.
Trabzon'da ise 2 şüpheli gözaltına alındı.

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FETÖ’nün yargı ve asker yapılanmasına operasyon
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