FETÖ’nün yargı ve asker yapılanmasına operasyon

Ankara
merkezli yürütülen iki ayrı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında, 123 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli ilk soruşturmada 73 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin örgüt içerisinde mahrem imam oldukları ve yargı çalışanları ile operasyonel hatlarla irtibat kurdukları tespit edildi. Yine Ankara merkezli ikinci soruşturmada da ilişiği kesilmiş olan 50 eski askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlarla iletişim sağladıkları tespit edildi. Yürütülen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) içerisindeki yapılanmasına ilişkin İzmir
merkezli soruşturmada 158 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 39 ilde yapılan operasyonlarda 108'i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin bulunması için operasyonlar sürüyor.
Öte yandan Balıkesir
merkezli soruşturmada 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 22 ilde düzenlenen operasyonda aranan tümşahısların yakalandığı öğrenildi.
Trabzon'da ise 2 şüpheli gözaltına alındı.