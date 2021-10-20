Hırsızlarla bir oldu, işyerini soydu! Arkadaşlarını uyuttu, aynı ilacı kendi de içti

Sarıyer'de bir depoda geçtiğimiz hafta meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. İş yerine gelen hırsızlar iddiaya göre güvenlik görevlilerini uyku ilacı ile uyutup daha sonra, 250 bin liralık bakır hurdayı kamyonete yükleyerek kaçtı. Giderken de güvenlik kameralarını bile söküp götürdüler. Sabah iş yerine giden patron görevlileri uyandırınca soyulduğunu anladı.

ÖNCE ARKADAŞLARINI UYUTTU, SONRA HIRSIZLARA YARDIM ETTİ

İhbar üzerine olay yerine giden Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri 3 güvenlik görevlisinin aynı anda uyuması ve kapının zorlanmamasından şüphelendi. Görevlilerin 3'ünü de çapraz sorguya aldı. Sorguda içlerinden biri çözüldü. Hırsızlarla iş birliği yapıp önce mesai arkadaşlarını ilaç ile uyuttuğunu daha sonra hırsızlara yardı edip onlar gidince kendisinin de ilaç içerek soygun süsü verdiğini anlattı.

3 HIRSIZ TUTUKLANDI

Bunun üzerine çalışmalarına devam eden polis ekipleri, 2 şüpheliye daha ulaştı. Gözaltına alınan 3 hırsız Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.